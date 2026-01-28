Serie limitata Horse 2026. Ovvero, la Vespa 946 da 12.000 euro

Celebra l'Anno del Cavallo dello zodiaco cinese e ha varie dotazioni esclusive tra le quali sella e manopole in vera pelle

Vespa 946 Horse 2026 - Dal 2023, Vespa propone ogni anno un modello speciale in edizione limitata ispirato ai 12 segni dello zodiaco cinese. Il 2026 è l'Anno del Cavallo; e il modello celebrativo è, appunto, Vespa 946 Horse.

Il primo capitolo di questa esclusiva serie è stato la Vespa 946 Bunny, seguito nel 2024 dalla Vespa 946 Dragon e nel 2025 dalla Vespa 946 Snake. Celebravano, rispettivamente, l'Anno del Conglio, del Drago e del Serpente.

Vespa 946 Horse, le dotazioni esclusive

La colorazione dedicataBay è definita come un marrone brunito profondo con riflessi dorati. Gli elementi distintivi del modello si concentrano soprattutto nella zona della sella monoposto: rivestimento in vera pelle marrone scuro, cuciture gialle a contrasto, borchie dorate e una fibbia centrale sul retro. Sotto la sella, sul lato destro, trova posto un emblema a forma di ferro di cavallo dorato con logo Vespa integrato. Dietro è presente un portapacchi in acciaio dal design classico. Anche le manopole del manubrio sono realizzate in vera pelle, impreziosite da cuciture “a punto diamante”. Completano l'aspetto gli specchietti retrovisori in tinta marrone.

Vespa 946 Horse, caratteristiche tecniche

Curiosamente, Vespa 946 Horse non utilizza il più recente monocilindrico a quattro valvole raffreddato a liquido da 14 CV, ma il più tradizionale monocilindrico a tre valvole raffreddato ad aria, con potenza di 11 CV. Può essere guidata con patente A1. I cerchi in alluminio sono di 12'' e ci sono due freni a disco con ABS a due canali, affiancati dal controllo di trazione ASR. Al momento sono disponibili pochi dati tecnici aggiuntivi; il serbatoio ha una capacità di circa 8 litri.

Vespa 946 Horse, prezzo e disponibilità

I preordini sono aperti fino al 27 febbraio 2026, con prezzo a partire da 12.000 euro, fino a esaurimento scorte. Significa che la ''Horse'' costa oltre il doppio rispetto a Primavera 125 o Sprint 125, che hanno lo stesso motore. Piaggio non ha ancora comunicato il numero di esemplari prodotti: per le edizioni precedenti, questo valore è variato tra 888 e 1.000 unità.

