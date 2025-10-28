EICMA 2025: in video le novità allo stand Vespa raccontate da Matteo Ballini

Due modelli inediti per Vespa: la Sprint e la Primavera, oltre a una serie speciale per festeggiare gli ottant'anni dell'iconico scooter italiano, la Primavera e GTS 80th

L'icona di stile conosciuta in tutto il mondo, la Vespa, compie 80 anni e non potrebbe sembrare più giovane di così. Un compleanno importante, che viene festeggiato a EICMA 2025 con la serie speciale Primavera e GTS 80th. Questi modelli celebrano il mitico scooter originale del 1946 con la stessa colorazione e dettagli heritage come i cerchi in lega speciali e finiture esclusive.

Altre due novità sullo stand sono la Vespa Sprint e la Vespa Primavera. Questi due modelli portano a bordo aggiornamenti tecnici come i nuovi cerchi in lega leggera, il freno a disco posteriore e un inedito quadro strumenti LCD. Ci racconta tutto Matteo Ballini, Responsabile Marketing Prodotto Scooter Gruppo Piaggio.

Le novità Vespa in video da EICMA 2025

Pubblicato da Isabella Galli, 07/11/2025