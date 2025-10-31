Vespa Primavera e Vespa Sprint S: tutte le novità a EICMA 2025

Vespa Primavera e Sprint S 2026 si aggiornano per EICMA 2025: più tecnologia, doppio disco, cruscotto digitale e stile rinnovato

A EICMA 2025, Vespa si presenta con due volti familiari ma tirati a lucido. Primavera e Sprint S si rifanno il trucco — e non solo.

Le novità tecniche e la scelta dei motori

L’anima resta la stessa, ma il colpo d'occhio è nuovo. Primavera e Sprint S montano ora cerchi da 12 pollici con un disegno a cinque razze sdoppiate dal tono dinamico.

Il classico freno posteriore a tamburo? Archiviato. Al suo posto, un disco da 220 mm con pinza a doppio pistoncino, abbinato all’anteriore e al sistema ABS. Il risultato? Una frenata più sicura e modulabile — perché anche chi va piano vuole fermarsi bene.

Lato motori, c'è l'imbarazzo della scelta: l'offerta prevede Vespa termiche da 50, 125 e 150 cc, oppure elettriche. Queste ultime declinate in versione Moped (45 km/h, batterie rimovibili) e Motorcycle. Stesso fascino, zero emissioni.

Vespa Primavera S 125, lato destro

Sempre Vespa, ma con ancora più stile

Sulla Sprint S arriva anche la griglia laterale a cinque feritoie, un cenno nostalgico alle Vespa più sportive, mentre la cresta sul parafango della Primavera si affina come un tratto di matita ben riuscito.

Non mancano tocchi pratici, come il ritorno del gancio a scomparsa sotto il manubrio — perfetto per borsa, zainetto o spesa volante — e un cravattino ridisegnato sullo scudo frontale.

La sella, poi, cambia materiali: eleganza morbida per Primavera, sportività tecnica per Sprint S. Insomma, stessa famiglia, due personalità.

Vespa Primavera S 125 Red

Ciao chiavi, benvenuto keyless

Il nuovo cruscotto Full LCD mette d’accordo vintage e tecnologia. Il design resta fedele allo stile Vespa, ma tutto è digitale: informazioni di viaggio, velocità, e — tramite la piattaforma Vespa MIA — anche chiamate, messaggi, musica e navigazione a pittogrammi.

Primavera opta per grafica chiara e classica, Sprint S invece si tinge di rosso racing. Per chi vuole il massimo, la Primavera Tech sfoggia il display TFT Full Color da 5 pollici, roba da maxi scooter.

La novità più “smart” è il sistema keyless: la chiave resta in tasca, e la Vespa si accende ruotando il selettore sul retroscudo. Premendo il pulsante, il motore prende vita. Niente più chiavi smarrite nel fondo della borsa, e c’è pure la funzione “trova Vespa” che fa lampeggiare le frecce: utile nei parcheggi pieni di scooter gemelli.

Ampia la scelta in fatto di colori e accessori, tra cui bauletto, parabrezza, cupolino, portapacchi e ora anche protezioni perimetrali dal design rivisto. Prezzi e arrivo nelle concessionarie non sono ancora stati svelati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/11/2025