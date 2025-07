Vespa compie 80 anni: ecco dove e quando spegnerà le candeline

Vespa si prepara a celebrare il traguardo degli 80 anni e, per questa arzilla vecchietta a due ruote, è stata predisposta una grande festa, la più grande di sempre. Scopriamo allora dove e quando sono previste le celebrazioni.

Vespa: nel 2026 la festa per gli 80 anni

Vespa è nata nel 1946 e da allora è diventata una vera e propria icona delle due ruote e del nostro Paese: non ha mai smesso di stupire con differenti versioni e motorizzazioni, come l'ultima Vespa Officina 8, nata per celebrare il reparto dove nacquero i progetti ''speciali''. Nel 2026, in occasione degli 80 anni, sarà Roma ad ospitare la grande festa dedicata alla mitica due ruote e ai suoi appassionati di tutto il mondo: dal 25 al 28 giugno la Città Eterna accoglierà decine di migliaia di appassionati, per 4 giorni di festa ed eventi. Il programma completo dell'evento sarà comunicato in autunno: vi terremo aggiornati. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Vespa, cliccando qui.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 28/07/2025