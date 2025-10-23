Vespa Primavera e GTS 80th: la serie speciale per gli 80 anni

Vespa celebra 80 anni e lo fa, a EICMA 2025, con Primavera e GTS 80th, serie speciale che celebra l'indiscussa icona a due ruote

Ottant’anni portati come solo lei sa fare. Nel 2026, Vespa spegnerà le sue prime ottanta candeline, e per l’occasione – a EICMA 2025 – si regala una serie speciale: Vespa 80th, disponibile nelle versioni Primavera e GTS. Un omaggio alle origini, ma con tutta la tecnologia e la cura del dettaglio della gamma più moderna di Pontedera.

Verde come nel ’46

Il colore scelto per questa celebrazione è un Verde Pastello dal sapore vintage, lo stesso delle prime Vespa che, nel 1946, iniziarono a spuntare per le strade di un’Europa in ricostruzione. Un verde tenue, preso di peso dagli archivi storici Piaggio, che profuma di primavera, di libertà e di rinascita. Era il tempo della Vespa 98, e già allora quella due ruote stava diventando un simbolo pop, più che un semplice mezzo di trasporto.

Eleganza funzionale

La carrozzeria, lucida e monocromatica, si fonde con dettagli satinati come i profili dello scudo, gli specchi, i comandi e persino la sospensione anteriore. Tutto parla la stessa lingua, quella della coerenza stilistica. Anche la sella tono su tono, le manopole e gli inserti in gomma richiamano il verde della carrozzeria, ma con sfumature più profonde che creano un gioco di contrasti elegante e discreto.

Dettagli che contano

A richiamare il passato ci pensano anche i cerchi, ridisegnati in chiave retrò e verniciati nello stesso verde pastello, con la scritta “Est. 1946” a ricordare da dove tutto è cominciato.

E poi ci sono i particolari che non passano inosservati: il badge “80th” sullo scudo, il logo celebrativo “80 years of Vespa – Est. 1946” sul retroscudo. Piccoli segni che raccontano una storia lunga otto decenni, fatta di design, cultura e tanta libertà su due ruote.

In attesa della grande festa

Con Primavera 80th e GTS 80th, Vespa firma un capitolo speciale della propria leggenda. Due modelli che nascono per essere collezionati, più che semplicemente guidati. L’appuntamento per festeggiare? Roma, dal 25 al 28 giugno 2026, quando migliaia di Vespa si raduneranno per la più grande celebrazione mai organizzata del marchio.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/11/2025