C'è una nuova Vespa Primavera, è Batik! Versioni e prezzi

Batik, il tradizionale tessuto indonesiano, ottenuto con procedimenti esclusivi di preziosa manifattura e riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, si unisce alla Vespa. Una versione speciale Vespa Primavera Batik che simboleggia l'incontro tra due culture, quelle di Italia e Indonesia. Scopriamo caratteristiche, motori e prezzi dell'iconica due ruote.

LA STORIA Il particolare tessuto che dà il nome a questa Vespa Primavera, ottenuto per stampa o per decorazione a mano, ma sempre usando la cera d’api durante la lavorazione, nasce nell’isola di Java. Le prime evidenze della tecnica e dell’arte Batik risalgono al XII secolo, inizialmente come ornamento per le classi aristocratiche, per poi diffondersi in tutto l’arcipelago indonesiano. Ancora oggi è un elemento fondamentale della cultura indonesiana ed è quotidianamente indossato, non solo per eventi formali. Nei secoli il Batik è stato portatore di una filosofia simbolica e vero mezzo di espressione, grazie all’utilizzo di disegni tradizionali, codificati in base alla forma o agli elementi che rappresentano. Così la varietà dei Batik passa dal Parang Rusak, riservato a principi e nobili, al Sawat, simbolo di potere, al Semen che riprende i simboli della energia cosmica, fino al Udan Liris, emblema di fertilità.

La Vespa Primavera Batik

VESPA BATIK Vespa Primavera Batik riprende valori universali di questa filosofia per creare una edizione speciale che è un inno alla vita e alla gioia, al viaggio e alla scoperta. La colorazione di base in Verde Batik richiama onde che frangono su spiagge tropicali, mentre le linee più tese evocano templi nascosti e la decorazione Batik è una collezione di ben sette diversi motivi mistici, originari delle isole, tra Java, Sumatra e Bali. Tra i temi che le diverse trame Batik di Vespa evocano ci sono la prosperità e l’origine della vita, la forza e la longevità, il rispetto per le origini, il fascino e il carisma, la leadership e la saggezza.

LE CARATTERISTICHE SPECIALI Le decorazioni Batik su Vespa Primavera sono applicate grazie alla Water Transfer Technology. Adornano il “cravattino”, il caratteristico e distintivo fregio sul frontale, ma anche l’apertura del vano porta oggetti nel contro scudo e la pedana lungo le pance laterali di Vespa. La sella, in colorazione Light Brown con cuciture sui toni del verde, aggiunge un elemento di naturalezza e vuole richiamare le spiagge assolate. Il top box in tinta, personalizzabile con gli sticker Batik, disponibili separatamente, è perfetto per chi cerca una maggiore capacità di carico e completa l’estetica di una versione tra le più gioiose nella lunga storia di Vespa.

Vespa Primavera Batik: vista laterale

VERSIONI E PREZZI La nuova Vespa Primavera Batik è disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150 con un sovrapprezzo di 200 euro rispetto alle medesime versioni di Vespa Primavera, vale a dire a 4.399, 5.399 e 5.499 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/07/2024