Contrattacco! Vespa conquista Shanghai con Sprint e Primavera

Dopo anni di invasioni di cloni cinesi di Vespa a EICMA, l’icona del made in Italy conquista il meritato successo anche nel paese della “Grande Muraglia”. Le nuove Vespa Primavera 150 e Vespa Sprint 150 hanno fatto il debutto sul mercato cinese con un grande evento che si è svolto a Shanghai, allo Shangsheng-Xinsuo (il Columbia Circle), nuovo punto di riferimento culturale della metropoli cinese, in una fusione di culture, design, italian style e moda.

NON SOLO SCOOTER Durante la serata di presentazione, a cui hanno preso parte anche star del mondo asiatico e istituzioni, tra le quali la Console Generale d’Italia a Shanghai, Tiziana D’Angelo, c’è stato spazio anche per il debutto della nuova collezione d’abbigliamento Vespa DEC, ispirata alla fabbrica e al museo Piaggio.

VESPA PER I GIOVANI La linea d’abbigliamento certifica come, fin dal principio, Vespa non è solo mobilità ma anche stile italiano. Stile che punta molto ai giovani, infatti Sprint e Primavera – recentemente rinnovate a EICMA 2023 – sono i modelli pensati proprio per gli utenti più giovani, che vivono la citta e la cultura metropolitana.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/05/2024