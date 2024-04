Vespa World Days 2024: oltre 20.000 Vespa da tutto il mondo!

Edizione dei record per i Vespa World Days 2024 con oltre 20.000 due ruote e 30.000 vespisti da tutto il mondo: le foto, i numeri

Oltre 20.000 Vespa da 5 continenti e con loro più di 30.000 vespisti. Questi i numeri del Vespa World Days 2024 che per la prima volta si è tenuto a Pontedera, la cittadina che dal 1946 ospita la produzione della Vespa: un'occasione per celebrare l'iconica due ruote italiana in occasione dei 140 anni dalla fondazione di Piaggio.

I NUMERI Oltre 20.000 Vespa da tutta Europa, con in testa Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Austria e Svizzera, ma non sono mancati vespisti da Australia, Hong Kong, Messico, Argentina, Filippine, Stati Uniti, Canada e Colombia: sono stati 55 i Vespa Club nazionali rappresentati. Alla Vespa Parade del sabato infranto ogni record: oltre 15.000 Vespa con un lungo serpentone colorato di 16 km che ha attraversato la cittadina toscana verso le colline della Valdera.

Vespa World Days 2024

I VINCITORI Dalla prima Vespa 98 cc fino alle recentissime GTS e Primavera hanno partecipato al Concorso di Eleganza e al Vespa Trophy, il trofeo turistico nel quale i club sono chiamati a testimoniare con foto e timbri sul travel book il loro viaggio verso Pontedera: le classifiche con i vincitori saranno disponibili qui, sul sito vespaworldclub.org. Negli scorsi giorni il Museo Piaggio e i tour guidati nella fabbrica sono stati letteralmente presi d'assalto, con migliaia di visitatori al giorno.

L'EDIZIONE 2025 Conclusasi l'edizione 2024, però, è già tempo di pensare a quella del prossimo anno. Il Vespa World Club ha accolto la richiesta del Vespa Club di Spagna: l'appuntamento con i Vespa World Days 2025 è a Gijón, nelle Asturie.

Pubblicato da Michele Perrino, 22/04/2024