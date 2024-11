Nuova Vespa GTS 310, a EICMA la Vespa dei record

Come volevasi dimostrare: cilindrata superiore e la maggiore potenza di sempre (25 CV). Tutte le modifiche al motore, nuovo per il 70%

Indiscrezioni confermate, nuova Vespa GTS 310 è la Vespa da guinness dei primati. Perché è il modello di Vespa più potente, più scattante e più veloce in quasi ottanta anni di storia. Prima fermata (obbligatoria) del suo viaggio: EICMA 2024.

Nuova Vespa GTS 310, anteprima a EICMA 2024

VA DI CORSA Come suggerisce il nome stesso, cuore di Vespa GTS 310 è il nuovo propulsore da 310 cc, unità che prende le mossa dal precedente motore da 278 cc raffreddato a liquido di Vespa GTS 300, ma lo evolve profondamente, con oltre il 70% dei componenti completamente nuovi, nuove misure e quindi nuove e migliori prestazioni. La cilindrata cresce in seguito all'aumento della corsa del monocilindrico Piaggio: da 63 mm a poco oltre 70 mm. Conseguenza diretta, la potenza passa da 24 CV a 25 CV, tanto basta per il titolo di Vespa più potente di ogni epoca. Cresce anche la coppia e, proprio grazie alla corsa più lunga, l’elasticità di marcia. Quindi anche la facilità di guida, si suppone. Del powertrain, nuovi sono anche iniettori, inclinazione del cilindro, il sistema di avviamento, infine il disegno del carter, che riduce sensibilmente la rumorosità meccanica e della cinghia di trasmissione. Il nuovo ''mono'', in standard Euro 5+, è anche più efficiente, promettendo consumi ed emissioni più ridotti.

GTS FEELING In attesa di montare in sella alla nuova iterazione della Vespa Gran Turismo Sportiva, sostiene Piaggio che ''la coppia erogata a basse velocità, e disponibile già alla prima apertura del gas, dona una ripresa potente ma progressiva nelle situazioni di rallentamento e ripartenza, tipiche della guida urbana''. Pur essendo già a livelli minimi, col nuovo motore inoltre ''calano ulteriormente i livelli di vibrazioni ed emissioni sonore'', per ''sensazioni completamente nuove, che uniscono potenza e dolcezza e rendono la guida ancora più fluida e appagante''.

VESPA LOOK Come prima, il design è un delicato equilibrio tratradizioneemodernitàe avvolge il solito robusto telaio in acciaio, sospeso su cerchi da 12 pollici di diametro con freni a disco su entrambe le ruote (con ABS ed ASR di serie). Tra i punti salienti, l’elegante manubrio che incorpora il caratteristico faro circolare full LED, il gruppo ottico posteriore con indicatori di direzione a LED e la luce di posizione squadrata, la sella comfort ergonomica, ottimizzata per un più facile appoggio dei piedi a terra, mentre il passeggero ha a disposizione una seduta ampia e ospitale.

Vespa GTS 310 SuperSport

UNA E TRINAVespa GTS offerta in tre versioni distinte: la base, Vespa GTS, esiste nelle tinte Beige Avvolgente, Nero Convinto e Verde Amabile, a sua volta Vespa GTS Super si distingue per i cerchi color grafite con finitura diamantata, la sella in doppio rivestimento con cadenino e due colori pastello lucido, il Bianco Innocente e il Rosso Coraggioso, oltre al metallizzato Nero Convinto. Per Vespa GTS SuperSport, infine, cerchi color grafite con grafica dedicata e numerosi dettagli neri, come il profilo che corre lungo il perimetro della scocca, il “cravattino” e la sella. Cinque colorazioni: Blu Eclettico e Bianco Innocente e ancora Grigio Travolgente Opaco, Nero Convinto Opaco e Verde Ambizioso Opaco.

OPTIONAL Come da tradizione, anche nuova Vespa GTS 310 è associata a un’ampia linea di accessori. Esordisce il nuovo casco Vespa Argentario, un casco jet realizzato in materiale ABS, caratterizzato da un elegante bordo cromato. E ancora: il bauletto da 36 litri verniciato in tinta, i portapacchi anteriore e posteriore,il kit perimetrale, la protezione del parafango anteriore, il parabrezza o ilcupolino, il telo copri gambe, la sella sportiva monoposto. E Il sistema di connettività Vespa Mia, di serie sulla SuperSport. Presto si conosceranno prezzi e tempi di apertura ordini.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/11/2024