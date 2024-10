Nuova Vespa GTS? Nel 2025 "cresce"

Due anni dopo un restyling e un ammodernamento a livello tecnico, Vespa sembra pronta a farlo di nuovo. I documenti di omologazione in Svizzera, infatti, annuncerebbero una GTS più grande.

NON PIÙ 300 Secondo quanto riportato dai colleghi di Motorrad, per la Vespa è pronto un nuovo motore più grande. L'icona due ruote passerebbe da 300 a 310, guadagnando la bellezza di 32 cc in più rispetto all'attuale motore (in realtà da 278 cc). Potenza e coppia salirebbero fino a quota 25 CV e 29 Nm (dagli attuali 23,8 CV e 26 Nm). Insomma, più schiena per il piccolo mono Piaggio, accreditato anche di una velocità massima un poco superiore, 127 km/h.

VEDI ANCHE

L'attuale Vespa GTS Super

IN ARRIVO Dai dati emerge che peso, interasse e misure generali dovrebbero rimanere le stesse per Vespa GTS, con telaio, sospensioni e ruote da 12'' sostanzialmente invariati. EICMA è dietro l'angolo e, se una nuova Vespa è in caldo, manca davvero poco per conoscerla.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/10/2024