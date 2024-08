Vespa Elettrica Monaco Edition: l'edizione limitata by Mansory (video)

Mansory, azienda tedesca specializzata nell'eleborazione e personalizzazione di auto di lusso, yacht e non solo, ha messo le mani sull'icona delle due ruote per eccellenza, la Vespa (Elettrica). Ecco Monaco Edition, l'edizione limitata in 99 pezzi della due ruote più famosa nel mondo.

COME UNA FERRARI Prima di lei, la Vespa, l'unica realizzazione firmata Monaco Edition di Mansory era stata, nel 2012, una Ferrari 458 Spyder, realizzata in soli 3 esemplari. La Vespa Elettrica Monaco Edition, tecnicamente identica a quella realizzata dal Gruppo Piaggio, si caratterizza per i colori nazionali di Monaco, mentre parafango e pannelli laterali sono in carbonio e la sella in vera pelle con cuciture incrociate.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/08/2024