La Vespa diventa slitta di Babbo Natale: l'esemplare unico al mondo

Due mezzi tra i più iconici si incontrano e si uniscono insieme. La Vespa in versione Primavera RED e la slitta di Babbo Natale sono ora un'unica cosa: scopriamo questa straordinaria creazione, visibile a Milano.

Sono cinque le Vespa Primavera RED che trainano la slitta di Babbo Natale, un esemplare unico al mondo. La speciale slitta è visibile a Milano, presso il concept store di recente apertura, Vespa The Empty Space, in Via Broletto 13, a due passi dal Duomo. Un'occasione speciale per fare un selfie la slitta di Babbo Natale – a due ruote – preferita da Santa Claus e bere qualcosa di caldo al Vespa Café.

Pubblicato da Michele Perrino, 15/12/2025