La Vespa diventa slitta di Babbo Natale: l'esemplare unico al mondo

Vespa Primavera RED diventa la slitta di Babbo Natale: un esemplare unico al mondo che sarà esposto a Milano. Ecco dove

Due mezzi tra i più iconici si incontrano e si uniscono insieme. La Vespa in versione Primavera RED e la slitta di Babbo Natale sono ora un'unica cosa: scopriamo questa straordinaria creazione, visibile a Milano.

Vespa Primavera RED: la slitta di Babbo Natale è a Milano

Vespa Primavera RED diventa la slitta di Babbo Natale

Sono cinque le Vespa Primavera RED che trainano la slitta di Babbo Natale, un esemplare unico al mondo. La speciale slitta è visibile a Milano, presso il concept store di recente apertura, Vespa The Empty Space, in Via Broletto 13, a due passi dal Duomo. Un'occasione speciale per fare un selfie la slitta di Babbo Natale – a due ruote – preferita da Santa Claus e bere qualcosa di caldo al Vespa Café.

