Polini, ecco la centralina motore per Piaggio Liberty e Vespa 50 4T

Avatar di Fabio Meloni, il 02/02/26

Si monta in un attimo, offre tre mappature e un miglioramento delle prestazioni - a discapito dell'omologazione

Polini ha presentato la centralina ECM (Engine Control Module) per i modelli 2025-2026 di Piaggio Liberty e Vespa con motorizzazione 50 cc 4T.

Costa 265 euro + IVA e si tratta di un componente plug & play: è sufficiente scollegare quella originale e collegarla. In sostanza, è la base per le elaborazioni. L'ECM gestisce il motore attraverso la lettura dei sensori e la gestione di attuatori, iniezione carburante, accensione, componenti ausiliari. Dotata di un microprocessore di ultima generazione, abbinata a componenti progettati specificamente per il monocilindrico 4T 3 valvole Piaggio permette un netto miglioramento delle prestazioni - non godibile su strade aperte al traffico. Viene venduta in kit insieme alle molle di richiamo delle valvole e prevede tre mappature già configurate, impostabili attraverso un selettore. 
 Polini, ecco la centralina motore per Piaggio Liberty e Vespa 50 4T. Qui lo stand di EICMA
 
Mappa 1 – Replica la mappatura originale. Non è utilizzabile se lo scooter è equipaggiato con cilindro maggiorato e molle valvola del kit. 
 
Mappa 2 Porta a 10.000 giri/min l'intervento del limitatore, regime superiore a quello previsto di serie. Per l'utilizzo di questa impostazione è consigliata (ma non obbligatoria) l'installazione delle molle valvola comprese nel kit.
 
Mappa 3 – Porta la velocità massima a 70-75 km/h. Per utilizzare questa mappatura è necessaria la sostituzione delle molle originali di richiamo delle valvole con quelle comprese nel kit.

Pubblicato da Fabio Meloni, 02/02/2026
