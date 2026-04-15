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Riparte il Trofeo Aprilia RS 660. Misano apre la stagione 2026: calendario e prezzi

Avatar di Filippo Vendrame, il 15/04/26

15 minuti fa - Il campionato torna nel 2026 con sei appuntamenti

Misano inaugura la stagione di un campionato sempre più trampolino verso competizioni internazionali

Dopo il Trofeo Aprilia RS 457, si prepara a partire anche il Trofeo Aprilia RS 660 organizzato da BK Corse. Al via manca davvero poco dato che il primo Round si terrà nel weekend del 24-26 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Al via il nuovo Campionato Monomarca

Nel 2026 prenderà via la sesta edizione di questo monomarca dedicato alle Aprilia RS 660 che nel tempo è diventato un campionato di lancio verso competizioni internazionali. Pensiamo, ad esempio, al vincitore del 2023 Edoardo Colombi che l'anno dopo ha debuttato nel BSB, sfiorando il titolo Sportbike.

Il regolamento 2026 prevede un'unica categoria a cui possono partecipare i modelli Aprilia RS 660 in configurazione Trofeo che si caratterizzano per disporre di sospensioni Öhlins, freni Brembo con pastiglie racing dedicate, un filtro aria Sprint Filter e uno scarico SC Project, una centralina elettronica racing e pulsantiera racing Jet Prime. Inoltre, tutte le moto iscritte al campionato sono equipaggiate con pneumatici Pirelli in mescola SC1 (Slick) oppure SCR1 (Rain).

Trofeo Aprilia RS 660

Trofeo Aprilia RS 660: il calendario 2026

Il monomarca Aprilia si articolerà lungo 6 round di cui 5 in concomitanza con il Campionato Italiano Velocità e uno all’interno dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship, che si svolgerà presso il Circuito di Brno, in Repubblica Ceca. La quota di iscrizione è di 5.200 euro più IVA e potranno partecipare piloti dai 16 anni in su. Il prezzo della moto in configurazione Trofeo è di 15.800 euro + IVA. Ecco il calendario 2026.

  • Round 1 – Misano, 24-26 aprile 2026
  • Round 2 – Mugello, 8-10 maggio 2026 (gara doppia)
  • Round 3 – Brno, 10-12 luglio 2026 (gara doppia)
  • Round 4 – Misano, 23-26 luglio 2026
  • Round 5 – Cremona, 18-20 settembre 2026
  • Round 6 – Vallelunga, 9-11 ottobre 2026 (gara doppia)
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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026
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