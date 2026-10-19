Vent Moto a EICMA 2026: nuove elettriche e una moto da MX inedita

Vent Moto sarà presente a EICMA 2026 che aprirà i battenti all'inizio di novembre. L'azienda punta a essere tra le protagoniste della Fiera e per questo non si limiterà a portare la sua attuale gamma di moto.
Freedom 2027 e un sorpresa
L'azienda approfitterà di questo palcoscenico per portare la gamma Freedom 2027 che si presenterà con una veste grafica completamente rinnovata.
Inoltre, sono attese ancora novità per la gamma Play che cresce con l'arrivo delle nuove e Raptor Air ed e-Raptor Pro, due proposte elettriche che segnano un ulteriore passo nell'evoluzione dell'offerta Vent, affiancate dalla nuova Scout 140.
A EICMA l'azienda presenterà anche un modello inedito e cioè una moto da MX. Si tratta di un nuovo progetto che esprime il legame di Vent Moto con il mondo delle competizioni e la sua continua attenzione allo sviluppo di nuovi prodotti.
EICMA 2026 sarà quindi l'ideale per scoprire le ultime novità e i progetti di Vent Moto per il 2027.
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