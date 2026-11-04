Beta RE 330 svelata a EICMA: nuova Adventure A2, ecco le prime caratteristiche

Beta fa il primo passo nel segmento delle moto Adventure mostrando in anteprima a EICMA 2026 la nuova RE 330. Si tratta ancora di un prototipo in quanto la presentazione ufficiale è prevista per la primavera del 2027. Il prossimo anno, quindi, potremo scoprire anche tutte le caratteristiche definitive di questo modello. Intanto, alla Fiera, l'azienda ha fornito alcune anticipazioni.

Nuova Beta RE 330

L'azienda la descrive come una ''moto leggera, facile da guidare e pensata per andare oltre l’asfalto, nella vita di ogni giorno come nel weekend''. La nuova Beta RE 330 è stata sviluppata per essere semplice, versatile e funzionale. Non teme le strade bianche e permette di percorrere anche percorsi in off-road leggero. L'azienda parla anche di costi di gestione contenuti e di facilità di guida, senza cioè dover possedere un’esperienza specialistica.

Beta RE 330

Dal punto di vista tecnico, al momento sappiamo che la moto disporrà di un telaio monotrave in acciaio con culla sdoppiata. La ciclistica sarà affidata davanti a una forcella USD da 43 mm regolabile in compressione ed estensione, mentre dietro troveremo un monoammortizzatore con pistone da 40 mm, leveraggio progressivo e precarico regolabile.

L'impianto frenante sarà invece composto da un disco anteriore da 300 mm con pinza flottante a due pistoncini e un disco posteriore da 220 mm. Presente ovviamente l'ABS. Incastonato nel telaio c'è un motore monocilindrico 4 tempi a 4 valvole, iniezione elettronica, raffreddamento a liquido, compatibile con patente A2, abbinato a un cambio a 6 rapporti. Le prestazioni non sono state comunicate.

Beta RE 330

Appuntamento al 2027

Come già accennato all'inizio, le specifiche definitive e la presentazione ufficiale sono previste per la primavera 2027.

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