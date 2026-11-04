EICMA 2026

Beta RE 330 svelata a EICMA: nuova Adventure A2, ecco le prime caratteristiche

Avatar di Filippo Vendrame,

45 minuti fa - Arriverà nella primavera 2027

Presentata a EICMA 2026, arriverà nella versione definitiva nella primavera 2027: ecco le prime caratteristiche tecniche
Benvenuto nello Speciale EICMA 2026, composto da 100 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario EICMA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Beta fa il primo passo nel segmento delle moto Adventure mostrando in anteprima a EICMA 2026 la nuova RE 330. Si tratta ancora di un prototipo in quanto la presentazione ufficiale è prevista per la primavera del 2027. Il prossimo anno, quindi, potremo scoprire anche tutte le caratteristiche definitive di questo modello. Intanto, alla Fiera, l'azienda ha fornito alcune anticipazioni.

Nuova Beta RE 330

L'azienda la descrive come una ''moto leggera, facile da guidare e pensata per andare oltre l’asfalto, nella vita di ogni giorno come nel weekend''. La nuova Beta RE 330 è stata sviluppata per essere semplice, versatile e funzionale. Non teme le strade bianche e permette di percorrere anche percorsi in off-road leggero. L'azienda parla anche di costi di gestione contenuti e di facilità di guida, senza cioè dover possedere un’esperienza specialistica.

Beta RE 330

Dal punto di vista tecnico, al momento sappiamo che la moto disporrà di un telaio monotrave in acciaio con culla sdoppiata. La ciclistica sarà affidata davanti a una forcella USD da 43 mm regolabile in compressione ed estensione, mentre dietro troveremo un monoammortizzatore con pistone da 40 mm, leveraggio progressivo e precarico regolabile.

L'impianto frenante sarà invece composto da un disco anteriore da 300 mm con pinza flottante a due pistoncini e un disco posteriore da 220 mm. Presente ovviamente l'ABS. Incastonato nel telaio c'è un motore monocilindrico 4 tempi a 4 valvole, iniezione elettronica, raffreddamento a liquido, compatibile con patente A2, abbinato a un cambio a 6 rapporti. Le prestazioni non sono state comunicate.

Beta RE 330

Appuntamento al 2027

Come già accennato all'inizio, le specifiche definitive e la presentazione ufficiale sono previste per la primavera 2027.

VEDI ANCHE
EICMA 2026, le novità di TVS con Giovanni Notarbartolo di Fornari
Held a EICMA 2026: tutte le novità moto della collezione 2027
Hero Xpulse 450, debutto a EICMA 2026: ecco la nuova Adventure A2
Tags
novità motoEICMA 2026

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Filippo Vendrame
    Filippo Vendrame
    Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

    Gli articoli di Filippo

    Logo Beta
    Beta
    EICMA 2026