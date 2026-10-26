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ZXMoto 820X, la maxi-enduro da 115 CV debutta a EICMA 2026: due versioni e c'è pure il radar

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18 fa - La maxi-enduro a 3 cilindri con tecnologia da auto

Disponibile nelle versioni Assault e Touring, offre una dotazione elettronica completa con radar e sistemi ADAS.
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ZXMoto approfitta del palcoscenico di EICMA 2026 per svelare ufficialmente la nuova ZXMoto 820X. Si tratta di una maxi-enduro stradale dotata di un motore 3 cilindri. Modello di cui già da tempo si parlava grazie ad alcune anticipazioni e indiscrezioni.

La piattaforma su cui nasce la nuova moto è quella della sportiva 820RR ma per il nuovo modello, l'erogazione è stata resa più corposa ai bassi e medi regimi.

Una moto di carattere

La nuova maxi enduro presenta uno stile molto personale. Il cupolino anteriore, per esempio, si caratterizza per una firma luminosa a LED aggressiva e affilata, integrata con proiettori ausiliari che conferiscono alla moto un look muscoloso. Il serbatoio in alluminio da ben 27 litri in grado di garantire ben 500 km di autonomia non è solo un elemento funzionale perché è pure il fulcro visivo della nuova 820X.

ZXMoto 820X

Serbatoio scolpito che presenta linee tese e incisive. Contestualmente, avvolge la parte centrale del veicolo aiutando a mantenere il baricentro basso e a rastremare la zona di contatto con le gambe, offrendo una posizione di guida naturale e confortevole sia da seduti che nella guida in piedi sui pedali.

ZXMoto ha prestato tanta cura ai dettagli per alzare l'asticella della qualità percepita. Il gruppo valigie in alluminio opzionale e le protezioni tubolari paramotore di serie sono perfettamente integrate nella moto, evitando l'effetto ''aftermarket'' molto sgradevole.

ZXMoto 820X

Motore

Il cuore pulsante della nuova ZXMoto 820X è un motore 3 cilindri in linea da 819 cc raffreddato a liquido. Tale unità è in grado di erogare 85 kW (115 CV). ZXMoto parla di una velocità massima di 220 km/h.

Due versioni: Assault e Touring

La nuova maxi-enduro stradale adotta una configurazione all-terrain, con cerchi a raggi da 19 pollici davanti e da 17 pollici dietro, equipaggiati con pneumatici tassellati. Due sono le versioni in cui sarà proposta.

ZXMoto 820X

La prima, chiamata ''Assault'' è pensata per gli amanti del fuoristrada puro, con sospensioni meccaniche a escursione maggiorata e completamente regolabili. La seconda, invece, denominata ''Touring'', è caratterizzata da sospensioni a regolazione elettronica dinamica e automatica, sistema di variazione intelligente dell'altezza sella (815–835 mm) e tris di valigie in alluminio opzionale. Peso 235 kg contro i 218 kg della versione base. La sella standard offre 3 posizioni di altezza selezionabili (825 / 865 / 910 mm).

Elettronica e ADAS per la massima sicurezza

Completa la dotazione di elettronica. Troviamo infatti IMU a 6 assi, Cornering ABS, frenata combinata intelligente ECBS, cambio elettronico bi-direzionale (quickshifter), acceleratore Ride-by-Wire, display TFT verticale da 7 pollici, sistema Keyless, manopole e sella riscaldabili, doppia dashcam anteriore/posteriore e fari supplementari a LED.

ZXMoto 820X

Inoltre, la versione Touring integra il pacchetto radar che permette di disporre di sistemi ADAS come Cruise Control Adattivo ACC, allarme collisione anteriore/posteriore e monitoraggio dell'angolo cieco BSD.

Sulla nuova ZXMoto 820X c'è la frizione idraulica a comando elettronico che permette al pilota di alternare tra la modalità automatica senza leva e la gestione manuale tradizionale con leva al manubrio.

Disponibilità e prezzi

Per il momento non ci sono ancora particolari informazioni per quanto riguarda disponibilità e prezzi. 

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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