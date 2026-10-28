Ultraviolette X-47 Venom, a EICMA la moto elettrica con radar posteriore per controllare il traffico

Ultraviolette, il marchio indiano di moto elettriche, ha presentato in patria la X-47 Venom. È una crossover pensata per un uso versatile e allo stesso tempo la prima moto costruita sulla nuova piattaforma VX-100, basata su un impianto elettrico a 100 V. Il pubblico europeo la vedrà dal vivo il 3 novembre all’EICMA di Milano, e le consegne nel Vecchio continente sono previste a inizio 2027.

La piattaforma a 100 V

Il cuore della novità è la piattaforma, che riunisce tre componenti sviluppati internamente da Ultraviolette. Il primo è la batteria SRB-11 da 11 kWh, che secondo l’azienda è la più grande mai montata su una due ruote indiana. Rispetto alla SRB10 della prima X-47 ha una densità energetica superiore del 25%, si raffredda due volte più in fretta, pesa il 15% in meno e si ricarica in metà tempo. Il secondo è il motore Light Fury, derivato da soluzioni aeronautiche. È più leggero del 25% rispetto alla generazione precedente, ha una densità di potenza doppia e arriva a 9.000 giri al minuto. Il terzo è la centralina che gestisce il motore, realizzata con transistor al carburo di silicio. Pesa appena 2,5 kg, il 40% in meno di prima, con una densità di potenza triplicata.

Prestazioni e autonomia

Il motore eroga 30 kW, pari a 41 CV, con una coppia di 90 Nm che diventa di 550 Nm misurata alla ruota posteriore, cioè dopo la trasmissione. La velocità massima è di 155 km/h. Per lo scatto da fermo Ultraviolette dichiara 2,7 secondi da 0 a 60 km/h e 5,9 secondi da 0 a 100 km/h, un tempo che secondo il costruttore ne fa la moto prodotta in India più rapida in commercio. Le modalità di guida sono tre e si chiamano Glide, Combat e Ballistic. Le batterie sono due, da 7,5 o da 11 kWh. Con la più piccola la moto pesa 180 kg. L’autonomia dichiarata è di 227 e 343 km, ma è calcolata con il ciclo di omologazione indiano IDC, che non è paragonabile al WLTP europeo. Più utili sono i valori indicati dalla stessa Ultraviolette per le singole modalità. Con la batteria da 7,5 kWh si va da 188 km in Glide a 131 km in Ballistic. Con quella da 11 kWh si passa da 275 a 193 km. Per la ricarica la presa è di tipo IEC 62196-6. Con il caricatore portatile da 1,3 kW servono 3 ore e 45 minuti per passare dal 20 all’80% con la batteria piccola e 5 ore e 30 minuti con quella grande. Il caricatore Boost da 3 kW riduce i tempi a 1 ora e 50 minuti e a 2 ore e 45 minuti. La batteria da 11 kWh accetta anche la ricarica in corrente continua fino a 12 kW, ma la scheda tecnica ufficiale non ne fa cenno.

Quattro versioni, due batterie

Ultraviolette X-47 Venom, le versioni

La gamma comprende la X-47 e la X-47+ con batteria da 7,5 kWh, la X-47 Recon e la Recon+ con quella da 11 kWh. Le versioni Plus hanno in più un caricatore di bordo da 1,6 kW. La X-47 di base offre il controllo di trazione attivabile e disattivabile, la frenata rigenerativa su tre livelli e l’ABS a doppio canale. Ha di serie anche il controllo dinamico della stabilità, l’assistenza nelle partenze in salita, l’aiuto al parcheggio, una presa USB-C da 35 W e uno schermo touch da 7“ con certificazione IP67. La garanzia sulla batteria è di 3 anni o 60.000 km.

Salendo alla X-47+ il controllo di trazione passa a quattro livelli e la rigenerazione a dieci. L’ABS diventa commutabile tra singolo e doppio canale, e arrivano navigazione, cruise control e connettività LTE. La garanzia sulla batteria sale a 5 anni o 100.000 km, come su tutte le versioni Recon.

Il radar che guarda il traffico

Le Recon aggiungono la dotazione più interessante. Il sistema UV HyperSense usa un radar a 77 GHz montato dietro, che segnala i veicoli nell’angolo cieco, assiste nei cambi di corsia, avvisa durante i sorpassi e allerta in caso di rischio di tamponamento. La Recon ha una dashcam anteriore, mentre la Recon+ ne monta una anche dietro e aggiunge la telecamera posteriore per il parcheggio. Entrambe hanno paramani e barre di protezione. Sulla Recon+ è di serie anche Violette A.I., il pacchetto di funzioni intelligenti che comprende l’allarme antifurto, il blocco a distanza, l’avviso di collisione, la segnalazione automatica degli incidenti e l’analisi dei percorsi. Il sistema gira su Android con processore Qualcomm.

La X-47 Venom è anche il primo passo di un progetto più ampio. Sulla piattaforma VX-100 nasceranno lo scooter Tesseract, atteso nel primo trimestre 2027, e la enduro Shockwave.

FONTE: Electrive

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