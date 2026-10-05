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Royal Enfield Himalayan 750, ecco come sarà: debutto a EICMA 2026

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30 minuti fa - Royal Enfield prepara il debutto: cosa sappiamo

La Royal Enfield Himalayan 750 si avvicina al debutto: nuove immagini mostrano la versione definitiva
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La nuova Royal Enfield Himalayan 750 sembra essere davvero pronta. Nuove foto spia la mostrano protagonista di un set fotografico in cui si può vedere la nuova moto nelle sue vesti finali e soprattutto con alcuni dei colori in cui sarà proposta. Il debutto ufficiale è atteso a breve dato che la nuova Himalayan 750 la vedremo a EICMA 2026 come già confermato in passato dal CEO di Royal Enfield B. Govindarajan. Si tratta di un modello interessante che può contare su di un motore bicilindrico tutto nuovo.

Royal Enfield Himalayan 750

Cosa sappiamo?

Sulle specifiche tecniche della nuova piattaforma non si sa ancora molto. Ci sono solamente indiscrezioni che affermano che il motore potrebbe avere una potenza attorno ai 60 CV. Di ufficiale non c'è però nulla. Fortunatamente, a EICMA manca un mesetto e quindi presto avremo un quadro più completo delle specifiche della moto.

Royal Enfield Himalayan 750

La dotazione di elettronica dovrebbe includere quadro strumenti TFT, un acceleratore ride-by-wire e pure il cruise control.

Le immagini che mostrano la nuova Royal Enfield Himalayan 750 nella sua veste definitiva sono interessanti anche per un aspetto importante. Colori differenti a parte, si vedono versioni con cerchi a raggi e con cerchi in lega trazionali pensati per un utilizzo maggiormente stradale. Si può dunque immaginare che la moto possa essere proposta in due varianti differenti.

Royal Enfield Himalayan 750

Lo scopriremo presto. Non ci sono ancora informazioni precise sui prezzi ma trattandosi di una Royal Enfield, possiamo immaginarci un prezzo competitivo. Appuntamento a EICMA 2026 per scoprirla dal vero.

Foto spia: Team-BHP.com

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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