EICMA 2026, le novità di Vespa con Matteo Ballini

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Vespa Primavera e Sprint S elettriche 2027: maggior efficienza, meno consumi e zero emissioni
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MotorBox, prima di tutti gli altri
All'apparenza niemte cambia rispetto a un anno fa allo stand Vespa a EICMA 2026, ma, come si sa, l'apparenza inganna. Sotto un abito rimasto pressoché identico, all'interno di Vespa Primavera 2027 e di Vespa Sprint S 2027 c'è un nuovo motore: la gamma elettrica di Vespa adotta una nuova unità a emissioni zero, prodotta interamente in Italia.
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Isabella Galli
Una storica di arte contemporanea in redazione a MotorBox? Ebbene sì, Isabella è il classico profilo multitasking che se serve sfodera risorse di ogni tipo. Marchigiana di nascita, milanese per amore, faro per i suoi figlioli Ada e Leopoldo. Energia, ironia, fantasia: per il team è responsabile Progetti Speciali, in realtà qualsiasi attività che la coinvolga assume dei contorni straordinari. Questo nonostante ammetta che auto e moto, ai suoi occhi, sono tutte uguali.