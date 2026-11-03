Piaggio Beverly 2027 cambia look a EICMA e debutta con il nuovo display TFT

Tante le novità che Piaggio ha portato a EICMA 2026. Tra queste c'è il nuovo Model Year di Beverly 310 e 400. Beverly è uno scooter a ruota alte di grande successo. Dal suo debutto, è stato venduto in oltre mezzo milione di unità in più di 50 Paesi. Adesso, per il 2027 arriva una versione rinnovata a partire proprio dallo stile.

Piaggio Beverly 2027

Come cambia lo scooter? Il proiettore e gli indicatori di direzione anteriori, entrambi full LED, sono impreziositi da nuove cornici nere, mentre è completamente nuova la ''cravatta'' sullo scudo che è stato reso più moderno. Nuovi sono anche i cerchi ruota, dal design più sportiveggiate e più leggeri dei precedenti, a beneficio della maneggevolezza.

Piaggio Beverly

Beverly può contare adesso sulla nuova strumentazione TFT a colori da 6,88 pollici, più ampia e facile da consultare. Grazie al sensore di luminosità è anche più visibile sia col sole a picco sia al buio. Inoltre, suporta la connettività smartphone. Infine, per aumentare la funzionalità arriva un nuovo maniglione posteriore con supporto del bauletto integrato che non necessita di piastre aggiuntive per il montaggio.

La meccanica non cambia

Piaggio Beverly 310 adotta un motore monocilindrico da 310 cc in grado di erogare 20,4 kW (27,7 CV) a 7.500 giri al minuto e 29,5 Nm a 6.000 giri al minuto, ovviamente omologato Euro 5+. Beverly 400, invece, vanta un motore monocilindrico da 399 cc (Euro 5+) che può vantare 26,4 kW (36 CV) a 7.500 giri al minuto e 37,7 Nm a 5.700 giri al minuto.

Disponibilità

Oltre che in due cilindrate, Bevely è posposto anche in 2 allestimenti: Beverly e Beverly S che, come da tradizione, si distinguono per la scelta dei colori e delle finiture.

Nello specifico, Piaggio Beverly è proposto nelle varianti Bianco Luna e Grigio Grafite, abbinati a sella e cassetto nel controscudo marrone scuro e a elementi grigio satinato per le plastiche del tunnel centrale, del supporto del bauletto, dei cerchi e del terminale dello scarico.

Piaggio Beverly S è offerto nelle varianti cromatiche Nero Meteora, Grigio Mercurio, Blu Lapis, e Verde Minerale. La sella e il controscudo sono neri, così come sono verniciati in nero lucido anche il maniglione posteriore, le plastiche del tunnel centrale e i cerchi ruota. Alcuni dettagli di colore blu completano le finiture più sportive della versione S.

La dotazione include, tra le altre cose, l’avviamento Keyless (è Keyless anche uno dei due bauletti in gamma), oltre alla porta USB-C nel cassetto del controscudo e la piattaforma multimediale Piaggio MIA (di serie su Beverly 400 e Beverly 400 S) che abilita anche la navigazione a pittogrammi grazie alla nuova strumentazione TFT.

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