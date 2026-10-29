Ducati Panigale V4 SP 2027: la serie limitata che guarda alla SBK

Ducati presenta a EICMA 2026 la nuova Panigale V4 SP 2027, una versione speciale, prodotta in serie numerata, che prende la già sofisticata base tecnica della Panigale V4 e la arricchisce con una serie di componenti sviluppati per rendere la guida tra i cordoli ancora più efficace. Il risultato è una moto da 218 CV per 188 kg in ordine di marcia senza carburante, con cerchi in fibra di carbonio, frizione a secco, sospensioni Öhlins elettroniche e un pacchetto aerodinamico omologato per il Mondiale Superbike. Il tutto condito da una livrea Winter Test che richiama le moto ufficiali Ducati Corse.

AERODINAMICA DA SUPERBIKE: ARRIVANO I CORNER SIDEPODS

Ducati Panigale V4 SP 2027: le ali diventano ancor più efficienti

Dicevamo dell'aerodinamica da SBK, una delle novità più interessanti della Panigale V4 SP. Il pacchetto comprende nuove ali biplano maggiorate e i Corner Sidepods, appendici introdotte per la prima volta in MotoGP nel 2021 e successivamente trasferite sulla Panigale V4 R. Le ali incrementano il carico verticale del 25% a 270 km/h rispetto alla Panigale V4, contribuendo a migliorare stabilità e precisione alle velocità più elevate. I Corner Sidepods, invece, lavorano soprattutto quando la moto raggiunge angoli di piega importanti: sfruttando l'effetto suolo, generano una forza che tende a far chiudere la traiettoria verso l'interno della curva.

LA TECNICA: DESMOSEDICI STRADALE DA 218 CV E CAMBIO RACING

Sotto le carene troviamo il Desmosedici Stradale da 1.103 cc, il quattro cilindri a V di derivazione MotoGP con albero motore controrotante. Nella configurazione MY27 la potenza massima raggiunge i 218 CV a 13.500 giri/min, due in più rispetto alla precedente versione, mentre la coppia è di 120,6 Nm a 11.000 giri/min.

Ducati ha lavorato per migliorare la respirazione del motore e ridurre gli attriti meccanici, introducendo anche una rapportatura finale più lunga e innalzando di 500 giri il limitatore nelle marce dalla seconda alla quinta. Interventi che permettono di sfruttare maggiormente l'allungo del quattro cilindri e ridurre il numero di cambiate necessarie durante un giro di pista, già conosciuti sul modello ''standard''.

A rendere ancor più speciale la versione SP è il Ducati Racing Gearbox con Neutral Lock, che utilizza uno schema del cambio derivato direttamente dalle competizioni. Il folle è posizionato sotto la prima marcia anziché tra prima e seconda, mentre un sistema dedicato ne impedisce l'inserimento accidentale durante la guida. Per selezionarlo è necessario seguire una procedura specifica, analoga a quella utilizzata dai piloti ufficiali Ducati in MotoGP e Superbike.

FRIZIONE A SECCO STM EVO-SBK E TRASMISSIONE DA CORSA

La Panigale V4 SP adotta una frizione a secco STM EVO-SBK, un componente che sottolinea ulteriormente il legame con le competizioni. Oltre al caratteristico sound meccanico, questa soluzione garantisce una funzione antisaltellamento più efficace nelle condizioni di utilizzo estreme, una maggiore fluidità in rilascio e la possibilità di personalizzare il freno motore meccanico. La frizione a secco consente inoltre di utilizzare il Ducati Corse Performance Oil, lubrificante sviluppato per l'impiego sportivo che, secondo Ducati, permette di incrementare la potenza massima fino a 3,5 CV.

La trasmissione finale è affidata a una catena racing DID ERV7 da 520, abbinata a pignone e corona specifici. Una soluzione più leggera rispetto a quella adottata sulla Panigale V4 S e utilizzata anche da diversi team ufficiali.

CERCHI IN CARBONIO: QUASI UN CHILO IN MENO

Ducati Panigale V4 SP 2027

Tra i componenti più pregiati della nuova SP troviamo i cerchi in fibra di carbonio a cinque razze sdoppiate. Rispetto ai cerchi forgiati in alluminio della Panigale V4 S, permettono di ridurre le masse non sospese di 950 grammi complessivi. Ancora più interessante è la diminuzione del momento d'inerzia: -12% all'anteriore e -19% al posteriore. Ducati specifica inoltre che i nuovi cerchi sono adatti anche all'utilizzo della moto in configurazione biposto, sebbene la V4 SP venga consegnata di serie come monoposto.

SOSPENSIONI ÖHLINS SMART EC 3.0 E ASSETTO REGOLABILE

La ciclistica mantiene il telaio Front Frame della Panigale V4 MY27, con rigidità laterale ottimizzata, mentre il comparto sospensioni si affida al sistema elettronico Öhlins Smart EC 3.0. Davanti troviamo una forcella pressurizzata Öhlins NPX 25/30, mentre al posteriore lavora un ammortizzatore TTX36 con gestione elettronica event-based. Quest'ultimo introduce anche un registro idraulico del precarico, pensato per rendere più rapide le operazioni di messa a punto.

Ma la vera novità dedicata a chi ama lavorare sull'assetto è il nuovo tirante regolabile del leveraggio posteriore, derivato dalla Panigale V4 R e sviluppato sfruttando l'esperienza maturata nel Mondiale Superbike. Permette di modificare l'altezza posteriore della moto con una regolazione lineare di ±5 mm, indipendentemente dal precarico della molla. Una possibilità particolarmente interessante nell'utilizzo in circuito, perché consente di intervenire sulle geometrie della moto senza alterare contemporaneamente la regolazione della sospensione.

FRENI BREMBO HYPURE E POMPA MCS REGOLABILE

Anche l'impianto frenante riceve attenzioni particolari. La Panigale V4 SP adotta pinze monoblocco Brembo Hypure, abbinate a una pompa radiale Brembo MCS 19.21, che permette di scegliere tra tre differenti configurazioni per modificare il feeling della leva.

È presente inoltre un comando remoto per regolare la distanza della leva freno direttamente dal semimanubrio sinistro, una soluzione derivata dalle competizioni che permette di intervenire anche durante la guida. Per l'utilizzo in pista Ducati fornisce a corredo anche le prese d'aria in carbonio dedicate al raffreddamento dei dischi anteriori. La posizione di guida può essere personalizzata attraverso pedane racing regolabili, ricavate dal pieno e dotate di protezioni per i talloni in fibra di carbonio. Le pedane sono inoltre progettate per consentire il passaggio rapido dalla configurazione del cambio tradizionale a quella rovesciata.

ELETTRONICA: TUTTO IL PACCHETTO DELLA PANIGALE V4

La dotazione elettronica riprende quella della Panigale V4 MY27, con piattaforma inerziale IMU a sei assi e sistema Ducati Vehicle Observer. Il pacchetto comprende Race eCBS con funzionalità Cornering, Ducati Traction Control DVO, Ducati Slide Control, Ducati Wheelie Control DVO e Ducati Power Launch DVO. Non mancano il Ducati Quick Shift 2.0, il Dynamic Engine Brake e il Race Brake Control. Cinque le modalità di guida disponibili: Race A, Race B, Sport, Road e Wet.

La strumentazione è affidata a un display TFT da 6,9 pollici in formato 8:3, mentre la dotazione comprende anche i gruppi ottici Full LED con DRL e indicatori di direzione integrati nel faro anteriore. Sono presenti inoltre la predisposizione per Ducati Data Logger e Ducati Multimedia System.

SCARICO AKRAPOVIČ RACING: 229 CV E 6,6 KG IN MENO

Per chi vuole sfruttare la V4 SP esclusivamente tra i cordoli, Ducati propone come accessorio un nuovo impianto di scarico racing completamente in titanio, sviluppato insieme ad Akrapovič. La configurazione prevede due silenziatori alti, posizionati ai lati della coda, e un progetto studiato per incrementare le prestazioni contenendo contemporaneamente la rumorosità, così da facilitare l'utilizzo anche nei circuiti con limiti fonometrici più severi.

Con lo scarico racing non omologato la potenza massima aumenta di 11 CV, raggiungendo quota 229 CV, mentre la coppia cresce di 7 Nm. Il risparmio di peso dichiarato è di 6,6 kg e porta la massa in ordine di marcia senza carburante a 180,4 kg nella configurazione indicata da Ducati. Naturalmente lo scarico racing è destinato esclusivamente all'utilizzo in circuito e non è omologato per la circolazione stradale.

LIVREA WINTER TEST E SERIE NUMERATA

Ducati Panigale V4 SP 2027: sulla piastra di sterzo è riportato il numero progressivo di produzione

Come da tradizione per le versioni SP, anche questa nuova Panigale V4 si distingue per una veste grafica esclusiva. La livrea Winter Test prende ispirazione dalle moto Ducati Corse utilizzate durante i test prestagionali di MotoGP e WorldSBK. Le carene nero opaco si abbinano ai cerchi in carbonio, mentre il serbatoio in alluminio spazzolato rimane volutamente a vista. Non mancano dettagli in Rosso Ducati e una sella dedicata con logo V4 SP.

Ogni esemplare è identificato da una testa di sterzo ricavata dal pieno, sulla quale viene riportato il numero progressivo della moto. La dotazione comprende inoltre un kit dedicato all'utilizzo in pista, con cover in alluminio per la rimozione degli specchi, cover per eliminare il portatarga e cover frizione aperta in carbonio.

DUCATI PANIGALE V4 SP 2027: PREZZO E DISPONIBILITÀ

Ducati Panigale V4 SP 2027

La nuova Ducati Panigale V4 SP MY27 sarà disponibile nelle concessionarie europee a partire da marzo 2027, esclusivamente nella livrea Winter Test e in configurazione monoposto. Il kit passeggero sarà disponibile come accessorio.

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