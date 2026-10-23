Ducati: torna il Monster Dark. Le caratteristiche e il prezzo

Torna la versione più semplice e accessibile di Ducati Monster. Ecco a cosa rinuncia e quanto si può risparmiare

Ci sono moto che non hanno bisogno di presentazioni e Ducati Monster è certamente una di queste. Dal 1993 a oggi è cambiata parecchio, ma la ricetta alla base del suo successo è rimasta sostanzialmente la stessa: un bicilindrico a V, una ciclistica sportiva e tutto quello che serve per divertirsi, senza inutili complicazioni. Con la nuova Monster Dark 2027, Ducati torna a esplorare il lato più essenziale della sua naked, recuperando una delle interpretazioni più riconoscibili della sua storia. Il risultato? Tanto nero, pochi fronzoli e la stessa sostanza tecnica della nuova generazione.

DUCATI MONSTER DARK: IL NERO TORNA PROTAGONISTA

Ducati Monster Dark 2027, livrea total black

La denominazione Dark non è certo una novità per gli appassionati Ducati, anzi si può dire che abbia fatto la storia perché ha introdotto tantissimi motociclisti all'interno del mondo Ducati. Comparsa già sulla prima generazione del Monster, ha sempre identificato le interpretazioni più minimaliste della naked bolognese, caratterizzate da un'estetica sobria e da una dotazione mirata all'essenziale.

La nuova Monster Dark MY27 riprende questa filosofia attraverso una livrea completamente nera, che interessa anche i cerchi e la sella, quest'ultima realizzata con un unico tessuto. Alcuni componenti, come il Front Frame, i fondelli dello scarico e lo snorkel, vengono invece lasciati con il materiale a vista, senza verniciatura. A completare l'allestimento troviamo gli indicatori di direzione statici, in luogo dei dinamici presenti sul modello standard.

Non cambia, invece, l'identità stilistica del Monster: ritroviamo il caratteristico serbatoio a dorso di bisonte, con le sue spalle che abbracciano idealmente il gruppo ottico anteriore, il faro a LED con DRL, la sella unica per pilota e passeggero e il codino corto, introdotti lo scorso anno.

LA TECNICA: 111 CV E 175 KG PER DIVERTIRSI

Sotto il vestito nero della Monster Dark ritroviamo la piattaforma tecnica della nuova generazione, a partire dal bicilindrico Ducati V2 di 890 cm³ con distribuzione IVT. Il motore sviluppa 111 CV a 9.000 giri/min e una coppia massima di 91,1 Nm a 7.250 giri/min. Un altro dato importante riguarda la manutenzione: il controllo e l'eventuale regolazione del gioco valvole sono previsti ogni 45.000 km.

Telaio monoscocca e sospensioni Showa

Non cambia nemmeno la ciclistica, che conferma la struttura monoscocca in alluminio, affiancata da un telaietto posteriore con struttura mista in tecnopolimero e traliccio. Non sarà scenografica come quella ha traliccio, ma questa - insieme al nuovo motore V2 - hanno contribuito a risparmiare 4 kg rispetto alla precedente, fermando l'ago della bilancia a 175 kg in ordine di marcia senza carburante. Per quanto riguarda le sospensioni, troviamo una forcella Showa a steli rovesciati da 43 mm e un monoammortizzatore dello stesso produttore, regolabile nel precarico. L'impianto frenante è affidato a Brembo, con pinze M4.32 e pompa radiale PR16/21, mentre gli pneumatici scelti da Ducati sono i Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure 120/70 all'anteriore e 180/55 al posteriore.

Ducati Monster Dark 2027, la meccanica è confermata

Uno dei punti di forza della nuova Monster rimane la facilità di approccio. Nonostante le prestazioni, Ducati ha lavorato per ottenere una moto compatta e gestibile anche da chi non ha una grande esperienza. La sella si trova a 815 mm da terra, mentre la conformazione stretta della zona centrale facilita l'appoggio dei piedi. Il rapporto tra manubrio, sella e pedane è stato studiato per offrire una posizione sufficientemente attiva nella guida sportiva, senza penalizzare eccessivamente il comfort negli spostamenti quotidiani.

ELETTRONICA: QUATTRO RIDING MODE E PIATTAFORMA INERZIALE

Se l'estetica della Dark punta sull'essenzialità, lo stesso non si può dire del comparto elettronico, che rimane decisamente completo, suppur ci sia qualche rinuncia. La piattaforma inerziale IMU a 6 assi permette di gestire i principali controlli elettronici, con livelli di intervento regolabili in funzione delle preferenze del pilota.La dotazione comprende: ABS Cornering, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC) e quattro Riding Mode.

Il Ducati Quick Shift, il Cruise Control, il coprisella passeggero e il cupolino diventano ora optional acquistabili separatamente, così come il Ducati Power Launch.

DUCATI MONSTER DARK 2027: ANCHE PER PATENTE A2

La nuova Monster Dark sarà disponibile anche in versione depotenziata da 35 kW, guidabile con patente A2. Una possibilità che amplia il pubblico potenziale della naked bolognese, rendendola accessibile anche ai motociclisti più giovani.

Per questa variante Ducati prevede inoltre una riduzione di 1.000 euro rispetto al prezzo di listino della versione a piena potenza.

Disponibilità e prezzo

Ducati Monster Dark 2027, dotazione più semplice per ridurre il prezzo

La nuova Ducati Monster Dark MY27 è annunciata in arrivo presso le concessionarie ufficiali della Casa di Borgo Panigale. Il prezzo di listino sarà di 11.990 euro, 1.200 euro in meno rispetto alla standard.

VEDI ANCHE