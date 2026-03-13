Nuovi colori per Ducati Monster: ecco i prezzi

Ducati Monster 2026 si presenta per la stagione 2026 con una carta in più nel mazzo: la nuova Sport Livery, una colorazione inedita disponibile da aprile presso i concessionari ufficiali Ducati.

Ducati Monster 2026 Ducati Red

Un omaggio all'S4

La livrea non è casuale. Si ispira direttamente alla colorazione dell'S4, il Monster che ha scritto la storia come primo della famiglia ad adottare un motore a quattro valvole per cilindro.

Il risultato è un abbinamento tra il grigio della carrozzeria e il Racing Red di cerchi e dettagli — sella, cupolino, codino e serbatoio — che restituisce un carattere sportivo senza rinunciare all'eleganza. Uno stile che funziona, insomma, tanto su strada quanto in esposizione.

Ducati Monster 2026 Iceberg White

Quanto costa

Sul fronte dei prezzi, la Sport Livery parte da 13.390 euro per il Monster e il Monster Plus, collocandosi nella fascia alta della gamma colori. Chi preferisce qualcosa di più sobrio può puntare sull'Iceberg White a 13.090 euro, oppure sul classico Ducati Red a 12.890 euro.

Per i neopatentati che puntano alla versione depotenziata a 35 kW, c'è una buona notizia: tutte le colorazioni costano esattamente 1.000 euro in meno, Sport Livery compresa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/03/2026