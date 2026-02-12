Ducati presenta Formula 73, serie limitata che celebra la Super Sport 750 Desmo

Era già nell'aria e i rendering fatti dall'AI non erano nemmeno stati così folli ad immaginare la Ducati Formula 73. Ora la moto è realtà. La Casa di Borgo Panigale presenta l'ultima arrivata, una moto Heritage, che richiama il passato, in particolare la Super Sport 750 Desmo del 1973, la prima Ducati stradale dotata di sistema desmodromico della distribuzione. Scopriamo come è fatta, quando arriva e quanto costa Formula 73.

Ducati Formula 73 2026: novità e caratteristiche

La Formula 73 reinterpreta in chiave moderna la Super Sport 750 del 1973, moto di serie ispirata a sua volta alle 750 Imola Desmo con cui Paul Smart e Bruno Spaggiari trionfarono alla 200 Miglia di Imola del 1972. Nel sito Ducati la Formula 73 rientra nella gamma ''Heritage'', una gamma nuova: chissà che il futuro non ci riservi altre repliche ispirate al passato. Una moto che richiama gli anni che furono, ma moderna, la Formula 73: l'Urban Café Racer con livrea in argento e verde acqua, infatti, condivide molto, dal punto di vista tecnico, con la Scrambler Icon...

Motore e ciclistica

La Ducati Formula 73 è equipaggiata con lo stesso motore bicilindrico a L, il Desmodue da 803 cc con distribuzione desmodromica a due valvole: 73 CV a 8.250 giri e 65,2 Nm a 7.000 giri/min, proprio come la Scrambler. Allo stesso modo anche telaio a traliccio in tubi d'acciaio, sospensioni – la forcella KYB da 41 mm e l'ammortizzatore KYB regolabile nel precarico, 150 mm di escursione entrambi – e freni, sono dello stesso tipo. L'impianto frenante, infatti, è composto da un disco da 330 mm morso da pinza ad attacco radiale, mentre dietro c'è un disco da 245 mm con pinza a singolo pistoncino. Cambiano cerchio anteriore da 17'' – sulla Scrambler è da 18'' – e pneumatici, più sportivi, i Pirelli Diablo Rosso IV (non le misure, sempre 120/70 e 180/55). Il peso della Formula 73 è un po' più elevato rispetto alla Scrambler Icon: 183 kg in ordine di marcia senza carburante (la Scrambler si ferma a 176 kg). Ma la Formula non è semplicemente una Scrambler ''vestita'': le quote di avancorsa, interasse e inclinazione del cannotto, differiscono tra le due moto, per configurare due guide differenti.

Elettronica

La Formula 73 ricalca anche la dotazione della Scrambler, l'IMU a 6 assi che fornisce ABS cornering, Ducati Traction Control (DTC), Power Modes, Ducati Quick Shift (DQS), il tutto gestibile attraverso il display TFT da 4,3''. Grazie al Ride-by-Wire ci sono 2 riding mode, Road e Sport. Le luci sono full LED con DRL e la Formula 73 è predisposta per il Ducati Multimedia System (DMS) con navigatore Turn-by-turn.

Novità

Rispetto alla Scrambler, però, la Formula 73 sfoggia semimanubri con specchietti bar-end, cupolino e codino corto e rastremato, come una vera Café Racer. Ad impreziosire il tutto ci pensano anche i tanti componenti in alluminio ricavati dal pieno, come le leve freno e frizione con i relativi serbatoi dell'olio, le pedane e il tappo serbatoio Rizoma fornito a corredo. L'attore Stefano Accorsi, grande appassionato Ducati, è protagonista, insieme con la Formula 73, del cortometraggio “A Piece of Timeless”.

Ducati Formula 73 2026: data di arrivo e prezzo

Ducati Formula 73 è prodotta in 873 esemplari e, come tutte le moto in serie limitata, riporta sulla piastra di sterzo il nome del modello e il numero dell'esemplare. Ciascuna moto viene consegnata completa di certificato di autenticità, oltre a una collezione di riproduzioni di immagini dell'epoca e sketch realizzati dal Centro Stile Ducati, raccolti in un box dedicato. Formula 73 arriverà nei concessionari Ducati nella primavera 2026 con un prezzo da 16.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/02/2026