Ducati Panigale V4 2026: colori, versioni e prezzi della supersportiva (inclusa la replica Márquez)

La Ducati Panigale V4 m.y. 2026 non subisce aggiornamenti veri e propri ma, proprio quest'anno, si declina in nuove differenti ''allestimenti'': scopriamo allora quali sono i colori, le versioni e i prezzi delle Panigale V4.

Ducati Panigale V4 2026: colori, versioni e prezzi

Ducati Panigale V4 2026

La Panigale V4 2026 è disponibile in rosso, sia in versione V4 che V4 S – che aggiunge sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC3.0, cerchi forgiati in alluminio e batteria al litio – ma da quest'anno arriva anche la nuova V4 S Corse con livrea ispirata a quella della Desmosedici GP. La punta di diamante, invece, resta la nuova V4 R, aggiornatasi proprio per la stagione in corso (anche lei rossa, ma col caratteristico serbatoio in alluminio spazzolato). L'ultima delle novità in gamma Panigale V4, tuttavia, è la Márquez 2025 World Champion Replica, versione che celebra il campione spagnolo e il titolo in MotoGP. Al di là delle differenze tra le varie versioni, qualunque Panigale V4 scegliate, non potete sbagliare: sarà il rosso il vostro colore!

I prezzi delle Panigale V4 2026

Ducati Panigale V4 R 2026 (con scarico racing)

Panigale V4 2026 attacca con un prezzo di 28.390 euro, mentre per le più ricche Panigale V4 S e Panigale V4 S Corse servono rispettivamente 34.690 euro e 36.690 euro. Le punte di diamante sono la Panigale V4 R, con un prezzo a partire da 43.990 euro, e la nuovissima Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, il cui prezzo in Italia non è ancora stato reso noto: in UK raggiunge l'equivalente di oltre 90.000 euro (un po' più economica oltreoceano, all'equivalente di circa 80.000 euro).

Pubblicato da Michele Perrino, 22/01/2026