WDW 2026: acquistabili i biglietti della grande festa Ducati. I prezzi

Mancano 153 giorni all'edizione numero 13 della World Ducati Week, meglio nota come WDW, il grande raduno degli appassionati Ducati. Quella che si terrà nel 2026, sarà ancora più speciale dato che coinciderà con i festeggiamenti di un secolo di storia Ducati. Se non volete perdere l'opportunità di parteciparvi affrettatevi ad acquistare i biglietti, da poche ore disponibili online.
Il prezzo della festa: quanto costano i biglietti del WDW 2026
Esistono due tipologie di titoli di accesso: Pass Biker che consente l'accesso al WDW con la propria moto e Pass Visitor, riservato a passeggeri o a visitatori a piedi. La durata può variare dal singolo giorno all'intero weekend (3 giorni), di seguito i prezzi.
PASS 1 GIORNO
Intero biker 80€ | visitor 70€
Ridotto biker 75€ | visitor 65€
Ridotto DOC biker 55€ | visitor 50€
Minori di 18 anni biker 1€ | visitor 1€
PASS 3 GIORNI
Intero biker 125€ | visitor 95€
Ridotto biker 105€ | visitor 90€
Ridotto DOC biker 80€ | visitor 75€
Minori di 18 anni biker 1€ | visitor 1€
Le attività dinamiche saranno riservate esclusivamente a chi acquisterà il titolo d'ingresso valido per i tre giorni di manifestazione.
La nuova ''Race of Champions'', una gara vera tra le star Ducati
Bagnaia davanti a Iannone e Bulega nella Race of Champions Ducati 2024 a Misano
Oltre alle numerevoli attività nel paddock, da qualche edizione l'attenzione raggiunge il suo massimo livello in concomitanza con la ''Race of Champions'' una vera gara tra i piloti di Borgo Panigale. Quest'anno cambierà il format di gara: prove libere e qualifiche al sabato, warm up e gara la domenica, proprio come accade nei weekend di Mondiale.