Ducati Panigale V4 2022: il video della pole di Salvadori a Misano

Ha fatto un tempone Luca Salvadori nella scorsa gara di Misano del National Trophy 1000 e ora Ducati pubblica sul suo sito il giro di pista che è valso la pole al pilota milanese in sella alla sua Ducati Panigale V4S. Si tratta di un video onboard, che svela come un professionista affronta una pista molto nota tra gli amatori e con una moto molto vicina a quella di serie. Guardate che spettacolo! La foto di copertina proviene dalla pagina Instagram del campione.

UNA SFIDA E UNA PROVOCAZIONE Ciò che stupisce e che sta facendo scalpore è che, per iniziativa della stessa Ducati, dopo la vittoria nel MotoEstate 1000 Open a Cremona, Salvadori sta correndo un campionato per moto preparate con una mezzo vicinissimo a quello di serie: simile alla Ducati Panigale V4 S provata dal nostro Danilo in pista a Jerez. Uniche deroghe al prodotto stock sono lo scarico Akrapovic, disponibile nel catalogo ufficiale accessori di Borgo Panigale, e sospensioni puramente meccaniche che differiscono dalle semiattive di serie. Oltre, naturalmente, ai dispositivi di sicurezza previsti dal regolamento. E ora, se non lo avete ancora fatto, cliccate sul video e godetevi il mondo visto di traverso. Lampeggi!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/05/2022