Jack Miller e la festa Ducati al Mugello: che numeri con la Multistrada V4!

La MotoGP è pronta per sbarcare al Mugello – arriva anche il team Aruba.it dalla Superbike – con tutti i piloti: Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jack Miller, ma anche Marini, Bezzecchi, Zarco e Martin. I rider sono partiti da Borgo Panigale in sella a Monster, Diavel e Multistrada V4 e l'australiano non si è tirato indietro... Guardate che numeri! Gustiamoceli nel video.

BURNOUT E STOPPIE Il numero 43 della MotoGP, che – parlando di mercato – sembra allontanarsi dalla Ducati, non si è risparmiato con la Multistrada V4 S, deliziando i motociclisti che lo hanno accompagnato nel tragitto, tra burnout e stoppie! Sempre uno spettacolo, sia in gara che fuori...

Pubblicato da Michele Perrino, 26/05/2022