WDW 2024 è All in One: novità, programma e biglietti

Tutto pronto per la dodicesima edizione del WDW, il World Ducati Week. Dopo la presentazione, ieri, nell'Auditorium Ducati a Borgo Panigale, scopriamo il programma di questa edizione, come acquistare – e a quanto – i biglietti e le novità.

ALL IN ONE Il messaggio con cui si apre questa edizione 2024 del World Ducati Week è questo, ''All In One''. Vale la pena ricordarlo: il World Ducati Week è aperto a tutti, ducatisti, ma anche motociclisti con altre moto, nonché a utenti sprovvisti... di cavalcatura. Quest'anno più che mai il motto è quello di essere uniti, tutti insieme, per vivere 3 giorni di passione per i motori e Ducati.

Un momento della conferenza stampa di presentazione del WDW 2024



Claudio Domenicali, CEO Ducati: “Il World Ducati Week è un’esperienza senza eguali per gli appassionati di motociclismo: un evento che va vissuto almeno una volta nella vita, per poi scoprire di non poterne più fare a meno. Quella di quest’anno sarà la dodicesima edizione e fin dal primo momento abbiamo lavorato con l’idea di offrire ai partecipanti il miglior WDW di sempre. Gli ingredienti ci sono tutti, a partire dalla novità della Notte dei Campioni di sabato. Una serata che promette emozioni indimenticabili con i piloti Ducati a dare spettacolo durante la Lenovo Race of Champions e subito dopo la possibilità per tutti di divertirsi in pista condividendo un’unica passione. Non vedo l’ora di ritrovarmi di nuovo con migliaia di appassionati al Circuito di Misano, che ci ospita fin dalla prima edizione, per festeggiare tutti insieme l’amore per Ducati”

LA PARATA Nel tardo pomeriggio di venerdì 26 luglio uno dei momenti più attesi e amati dai ducatisti, la parata del World Ducati Week! Un giro di pista del circuito di Misano col serpentone che attraverserà poi le strade della Riviera Romagnola, portando migliaia di appassionati fino al Bagno Samsara Beach di Riccione, luogo della festa “Land of Joy on the Beach”. Il Samsara Beach ospiterà in questa edizione anche l’immancabile “Rustida”, a cui farà seguito una serata di musica e divertimento per celebrare i 10 anni di Scrambler.

La Notte dei Campioni, la novità del WDW 2024



LA NOTTE DEI CAMPIONI Altro momento clou, nel tardo pomeriggio di sabato 27 luglio, è lo spettacolo della Race of Champions – preceduta, al venerdì, da libere e qualifiche – la gara tra i piloti Ducati in sella alle Panigale V4: a darsi battaglia in pista ci saranno Bagnaia, Bastianini, Bautista, Bulega, Bezzecchi, Di Giannantonio, Iannone, Irwin, Alex e Marc Márquez, Martìn, Morbidelli, Petrucci, Pirro e Rinaldi. Quest'anno però la Race of Champions si condirà di uno spettacolo nello spettacolo: dopo la gara, infatti, prenderà il via “La Notte dei Campioni”, una serata imperdibile, con l'invasione di pista di tutti i partecipanti, lo street food nel paddock e uno show serale con intrattenimento e DJ-set dal vivo, che trasformeranno il Circuito di Misano in una vera e propria discoteca a cielo aperto (per questo evento è stato creato un biglietto dedicato, vedi sotto).



ANTEPRIMA MONDIALE Anche l’edizione 2024 World Ducati Week, come ormai da tradizione, sarà arricchita da un’anteprima esclusiva di prodotto, dedicata ai partecipanti all’evento. All’interno del paddock sarà allestito uno spazio riservato a questa novità, per consentire agli appassionati di vedere da vicino e toccare con mano un nuovo modello Ducati.

DESMO450 MX Al WDW 2024 non poteva mancare quella che è una novità di quest'anno, la prima moto da cross di Borgo Panigale. Un’area espositiva sarà dunque dedicata al nuovo capitolo di Ducati nel motocross. Il Ducati Corse R&D - Factory MX Team sarà presente al grande raduno Ducati con l’hospitality che sta facendo il giro d’Italia nel Campionato Italiano Motocross Pro - Prestige MX1, generando grande attenzione tra gli appassionati con i prototipi Desmo450 MX. Alla festa, ovviamente, parteciperanno anche l’8 volte Campione Italiano Alessandro Lupino e il 9 volte Campione Mondiale Antonio Cairoli.

30 ANNI DI 916 Nel 2024 la Ducati 916 celebra il 30° anniversario, quale migliore occasione per farle spegnere le candeline se non il WDW? Questo modello, che ha segnato in maniera indelebile la storia della Casa di Borgo Panigale, sarà protagonista di una mostra dedicata, con esposizione di modelli tra i più significativi della famiglia (916, 996, 998), ma il WDW sarà anche occasione per un... censimento ufficiale dei possessori di 916/996/998 e un’emozionante attività celebrativa sulla pista di Misano che vedrà protagonisti Carl Fogarty e Troy Bayliss, due piloti che insieme a questo modello Ducati sono diventati leggende.



LE MOTO DUCATI Al WDW 2024 il paddock del Misano World Circuit sarà suddiviso in aree tematiche con ambientazioni caratteristiche realizzate appositamente per questa occasione: ci sarà la zona “Travel&Adventure” con i modelli Multistrada e DesertX, l’area “Adrenaline&Fun” con le famiglie Panigale, Streetfighter, Hypermotard, SuperSport e Monster, e infine uno spazio dedicato a Diavel e alla “Land of Joy” Scrambler Ducati.

I DUCATISTI D.O.C.: DUCATI OFFICIAL CLUB Il World Ducati Week è un evento straordinario anche grazie al coinvolgimento diretto dei 356 Ducati Official Club, esempio perfetto di appartenenza alla community: oltre 44.000 soci presenti in 66 paesi in ogni parte del mondo, i D.O.C. sono una componente fondamentale del WDW.

I piloti MotoGP e SBK in pista a Misano nel WDW



TEST RIDE E PISTA I modelli della gamma Ducati e Scrambler saranno disponibili per i test ride nei dintorni del circuito di Misano in tutte e 3 le giornate della manifestazione (inclusi i modelli 35 kW). Per i possessori del Pass 3 giorni, inoltre, ci sarà la possibilità di vivere l’esperienza di un turno in pista in sella alla propria Ducati. Per gli appassionati dell’adventouring sono invece confermate le ''pillole'' di DRE Adventure con i modelli Multistrada e DesertX e la presenza di Antoine Meo e Charly Sinewan.



UN EVENTO SOSTENIBILE Il World Ducati Week è, sin dall'edizione del 2016, certificato come evento sostenibile secondo la norma ISO 20121 e, anche per questa edizione 2024, Ducati intende coinvolgere appassionati, partner, fornitori e dipendenti in un’esperienza indimenticabile, realizzata tenendo in considerazione responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del brand. L’obiettivo che l’azienda si pone è quello di riuscire ad ottenere la certificazione di evento sostenibile per la quarta edizione consecutiva.



APP WDW E FANTA WDW Il World Ducati Week promuove la socialità, la condivisione di spazio e tempo con altri appassionati, ma c'è anche un lato tecnologico: la WDW App (disponibile per Android e iOS) è l’applicazione che fungerà da contenitore di tutte le informazioni utili sull’evento. Da quest'anno, sulla scia di Sanremo e non solo, nasce il Fanta WDW, gioco incentrato sui risultati della Lenovo Race of Champions, che consente ai partecipanti di fare le proprie previsioni sulla gara e guadagnare punti attraverso le performance dei propri piloti preferiti.

La pietra posata nel 1935 nello stabilimento Ducati, ora restaurata



LA PRIMA PIETRA DELLO STABILIMENTO DUCATI Al termine della conferenza stampa, Ducati ha riservato lo spazio per una grande sorpresa. L’Amministratore Delegato Claudio Domenicali ha infatti comunicato al pubblico presente il ritrovamento, dopo lunghe ricerche, della prima pietra dello stabilimento di Borgo Panigale, che fu posata dai fratelli Adriano, Bruno e Marcello Cavalieri Ducati il 1° giugno 1935 nella stessa area in cui ancora oggi Ducati crea e produce le sue moto apprezzate in tutto il mondo. La prima pietra è stata attentamente restaurata e, a due anni dal centenario della Casa di Borgo Panigale (1926-2026) svolgerà un ruolo di ponte tra passato, presente e futuro in occasione del World Ducati Week 2024. Di fronte alla stessa palazzina storica dove la prima pietra fu posata quasi 90 anni fa, sarà infatti creata un’area espositiva che costituirà parte integrante del percorso dei Ducatisti in occasione del WDW. La pietra sarà visibile a tutte le persone che visiteranno la Fabbrica e il Museo Ducati nei giorni prima e immediatamente dopo l’evento. Come nelle precedenti edizioni i possessori del biglietto WDW potranno accedere ad una tariffa ridotta.



I BIGLIETTI Per prendere parte alla dodicesima edizione del WDW sono in vendita sul sito Ducati.com i biglietti. Sono disponibili diverse formule di ingresso per i Bikers (con moto) e per i Visitors (senza moto o come passeggeri), per un giorno o per tutti e tre i giorni. La formula di un giorno costa, rispettivamente, 65 e 55 euro, che diventano 110 euro e 80 euro per il Pass 3 giorni. Entrambi i Pass danno accesso alle aree pubbliche del raduno, con la possibilità di prendere parte gratuitamente a tante attività: dai contest, ai momenti di approfondimento con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati, alle sessioni di autografi con i piloti.

LA NOVITÀ Per chi volesse invece partecipare solo alla ''Notte dei Campioni'', la speciale formula consente l’accesso a partire dalle ore 15:00 del sabato fino a fine serata, al prezzo di 35 euro. L’ingresso al WDW è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Asia, Africa, America e Oceania, e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori. Una tariffa agevolata è riservata ai soci D.O.C., disponibile solo per i membri attivi per l’anno 2024 dei Ducati Official Club. Per informazioni è sufficiente rivolgersi al D.O.C. ufficiale della propria zona. I biglietti possono essere acquistati da chiunque a un prezzo speciale anche presso le concessionarie della rete Ducati. Nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi elementi del programma del World Ducati Week: tutte le novità saranno disponibili sulla WDW App, sul sito dedicato, sui canali social del brand e sulla pagina Facebook ufficiale del World Ducati Week.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/06/2024