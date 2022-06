WDW 2022: i piloti, le speciali Panigale V4 S e... un'anteprima mondiale

Ducati, con i piloti MotoGP, SBK e Supersport, presenta programma del WDW e moto della Race of Champions. E in anteprima mondiale...

Il World Ducati Week 2022 è alle porte e la Race of Champions, la gara tra piloti Ducati MotoGP, SBK e Supersport è pronta a scaldare gli animi. Proprio gli assi del Motomondiale e del Mondiale delle derivate di serie hanno presentato il programma e le moto del World Ducati Week. Ecco una piccola anteprima delle speciali Panigale V4 S con cui Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista correranno nella Race of Champions, anche se l'anteprima – quella vera – la conosceremo solo al WDW...

Le Panigale V4 S di Bagnaia e Bautista per la Race of Champions del WDW 2022

ANTEPRIMA MONDIALE Ancor prima di conoscere il programma anticipiamo che, come da tradizione, Ducati condividerà con i partecipanti del World Ducati Week un’anteprima esclusiva. Verrà allestita una closed room, all’interno della quale si potrà scoprire uno dei nuovi modelli per l’anno 2023 che verrà poi svelato ufficialmente al pubblico solo in autunno.

WDW 2022: in arrivo anche un'anteprima mondiale

TEAM AL COMPLETO (QUASI) La conferenza, tenutasi a Ducati World, l’area dedicata alle rosse di Borgo Panigale nel parco divertimenti di Mirabilandia (Ravenna), è stata tenuta da Claudio Domenicali, CEO Ducati, insieme ai piloti Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Michele Pirro, Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi, Nicolò Bulega, Oliver Bayliss e la leggenda Ducati Troy Bayliss.

CHE GRIGLIA! La gara con i campioni Ducati, in programma il 23 luglio, è uno degli eventi più attesi del WDW. Saranno 21 i piloti Ducati MotoGP, Superbike e Supersport, a sfidarsi a bordo delle Panigale V4 S e Panigale V2 in una competizione a doppia categoria con due vincitori. Durante la conferenza stampa sono state svelate in anteprima mondiale le livree speciali delle Panigale V4 S di Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista, ispirate a quelle con le quali corrono rispettivamente in MotoGP e SBK. Le Panigale V4 che correranno la Lenovo Race of Champions saranno poi rese disponibili per i clienti.

WDW: l'immancabile parata

IL PROGRAMMA Venerdì 22 luglio sarà la volta di un altro importante appuntamento: la parata del World Ducati Week. Prima un giro di pista del circuito e poi il colorato serpentone di moto porterà migliaia di appassionati fino a Riccione per lo Scrambler Beach Party. Il Bagno Samsara Beach di Riccione ospiterà infatti una serata di musica e divertimento sulle note del celebre DJ e produttore italiano Benny Benassi. Sabato 23 luglio la serata inizierà con l’immancabile “Rustida” servita direttamente sul rettilineo della pista dai manager Ducati. A seguire la serata si sposterà allo Stadio Comunale Santamonica di Misano, adiacente al paddock del circuito, dove saliranno sul palco i piloti per il tradizionale saluto ai Ducatisti, mentre ci penseranno i Meduza ad allietare il pubblico con la loro musica. Per partecipare alle serate del World Ducati Week venerdì e sabato è necessario acquistare il biglietto di ingresso all’evento.

WDW: tutto pronto per l'edizione 2022

DIVERTIMENTO E SOSTENIBILITÀ Il World Ducati Week, sin dall'edizione del 2016, è certificato come evento sostenibile secondo la norma ISO 20121 e, anche per l'edizione 2022, Ducati intende coinvolgere appassionati, partner, fornitori e dipendenti in un’esperienza indimenticabile, realizzata tenendo in considerazione responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e valorizzazione del brand. L’obiettivo che l’azienda si pone è quello di riuscire ad ottenere la certificazione di evento sostenibile per la terza edizione consecutiva.

I BIGLIETTI I ticket per l'accesso all'undicesima edizione del WDW sono già in vendita. Tante le formule di ingresso per chi partecipa in moto o come passeggero, per una giornata o tutti e tre i giorni. Per scoprire tutte le opzioni potete consultare il nostro articolo sul WDW 2022, con info su biglietti e prezzi. Giusto un breve recap: per i ragazzi e le ragazze con età compresa tra i 18 e i 25 anni è stata pensata la tariffa Rookie, con un prezzo speciale, valida sia per il biglietto giornaliero che per il pass di 3 giorni. L’ingresso all’evento è invece gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Paesi extra europei e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/06/2022