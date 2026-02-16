Con Ducati Factory Made, la Multistrada V4 è tua per davvero

Ducati ha lanciato il programma Ducati Factory Made, un'iniziativa che porta la personalizzazione direttamente sulla linea di produzione di Borgo Panigale. Niente più interventi post-vendita, niente più attese aggiuntive: la moto esce dalla fabbrica già come la vuoi tu. A fare da madrina al nuovo DFM sarà la Multistrada V4, che in fondo è un po' la ammiraglia della gamma, quella che più di tutte si presta a essere cucita su misura per chi la guida.

Colori, livree e un tocco di Sant'Agata per la Multistrada V4

Ducati Factory Made, anche il giallo tra le colorazioni disponibili

Sul fronte estetico si apre un mondo. Stanchi del binomio Ducati-rosso? Con il DFM, la gamma cromatica si articola su più livelli: i colori Icone, che sono l'essenza stessa della tradizione Ducati, le tinte lucide della serie Style per chi vuole eleganza moderna, e le finiture opache della collezione Sophistication per chi cerca qualcosa di più discreto ma non meno esclusivo. Per chi invece vuole urlare al mondo la propria anima sportiva, ci sono le Performance Liveries e le riservate Ducati Corse Liveries, quelle che strizzano l'occhio alla pista e alla MotoGP.

Ma non è tutto. Infatti da qualche anno a collegare Sant'Agata e Borgo Panigale - oltre alla SS568 - c'è l'intesa tra Ducati e Laborghini (entrambe sotto il cappello Audi). La collaborazione tra le due case emiliane — già vista su Diavel 1260, Streetfighter V4 e Panigale V4 — entra ufficialmente nel programma DFM con alcune delle tinte iconiche del programma Ad Personam di Sant'Agata: Viola Pasifae, Arancio Xanto, Giallo Belenus, Blu Uranus e Verde Scandal. Se pensavate che la vostra Multistrada potesse passare inosservata nel traffico, beh, con queste opzioni vi siete sbagliati di grosso.

Ducati Factory Made: oltre al colore con ergonomia e molto altro

Non è solo una questione di look. Ducati Factory Made permette di scegliere tra cerchi fusi in diverse colorazioni, cerchi forgiati in lega leggera di alluminio o a raggi, colorazioni personalizzate per telaietto posteriore e pinze freno. Si entra nel territorio dell'ergonomia con la scelta dell'altezza di sella per pilota e passeggero e la configurazione delle sospensioni. Roba che, tradotta, vuol dire che una Multistrada V4 consegnata a un pilota di 1,90 m può essere già perfettamente diversa da quella consegnata a chi misura 1,70 m, senza bisogno di metter mano a nulla dopo il ritiro.

Restano disponibili anche i classici pacchetti opzionali già noti — Touring, Adventure, Sport, Tech ed Enduro — che ora si integrano fluidamente nel configuratore DFM.

E per Pikes Peak e RS?

Ducati Factory Made, la livrea Ducati Corse

Anche le versioni più estreme della famiglia — Multistrada V4 Pikes Peak e RS — rientrano nel programma, con le dovute distinzioni. Qui la personalizzazione si concentra su dettagli ergonomici (selle di differente altezza), colore delle pinze freno e optional tecnici come faretti supplementari e parti in carbonio aggiuntive. Niente stravolgimenti rispetto alla loro identità, ma la possibilità di renderle ancora più proprie.

Come funziona

Il configuratore è già attivo su ducati.com: si costruisce la propria Multistrada V4 pezzo per pezzo, e al termine si invia direttamente la configurazione al concessionario di fiducia per ricevere un preventivo. Semplice, veloce, e — ammettiamolo — pericolosamente divertente. Il programma Ducati Factory Made è, insomma, una di quelle idee che fa venire voglia di aprire il configuratore anche solo per curiosità. E poi si sa come va a finire.

