Ducati vuole ancora stupire: sta arrivando la Superleggera V4 Centenario

Ducati si prepara a stupire ancora i suoi clienti. Mettete a calendario la data del 26 marzo perché la Casa di Borgo Panigale presenterà attraverso i suoi canali YouTube l'esclusiva Ducati Superleggera V4 Centenario. Come la descrive l'azienda? Si tratta di una serie limitata che ''sposta i limiti del possibile su una moto omologata per uso stradale''. L'annuncio arriva quasi inatteso. A quanto pare, Ducati ha una ghiotta sorpresa da mostrare ai suoi clienti e agli appassionati.

Una superbike stradale

La gamma Superleggera ha sempre stupito per la tecnologia che Ducati è riuscito a integrare. La Casa di Borgo Panigale è quindi riuscita a proporre moto particolarmente raffinate con soluzioni tecniche avanzate, l'utilizzo di materiali esclusivi e una cura del dettaglio maniacale per ridurre al massimo il peso. Le premesse del nuovo modello sono quelle di una moto in grado di andare ancora oltre, per alzare ulteriormente l'asticella e spingere i limiti ancora più in alto. Moto che rappresenterà la punta di diamante delle celebrazioni dei 100 anni di un'azienda che ha fatto la storia del motociclismo. Non possiamo non ricordare innovazioni come l'utilizzo della distribuzione desmodromica che è diventato un vero marchio di fabbrica, senza dimenticarsi le innumerevoli vittorie nel motorsport.

Cosa dobbiamo quindi aspettarci dalla nuova Ducati Superleggera V4 Centenario? La descrizione data dall'azienda che abbiamo riportato all'inizio dice già tutto, un modello che spinge i limiti del possibile su di una moto omologata per un utilizzo stradale. Dunque, sta arrivando qualcosa di davvero stremo, qualcosa che andrà oltre la Ducati Superleggera V4 che già conosciamo. Ancora più leggera e potente? Possibile. Su quello su cui siamo sicuri, però, è che sarà in grado di stupire.

I conto alla rovescia è già partito e annunciando il debutto di questa serie speciale, Ducati ha condiviso un teaser che lascia un messaggio molto chiaro: il nome Superleggera continuerà ad essere accostato al massimo della tecnologia che Ducati è in grado di offrire sulle sue moto.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/03/2026