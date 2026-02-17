Moto novità 2026

Ducati annuncia l'arrivo della nuova DesertX 2026: ecco quando

Avatar di Michele Perrino, il 18/02/26

Ducati presenterà la nuova DesertX 2026 tra pochi giorni: scopri con noi la data della presentazione e l'orario

Il prototipo della nuova Ducati DesertX 2026 è arrivato ad EICMA e in quella circostanza, oltre ad aver visto per la prima volta le sembianze del nuovo modello, abbiamo scoperto anche alcuni dettagli tecnici. Oggi, invece, vi annunciamo quando sarà svelata la nuova moto: mancano solo pochi giorni.

Ducati DesertX 2026: quando arriva

Ducati DesertX 2026: l'anteprima della nuova enduro stradale

La nuova DesertX 2026 sarà svelata nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. Collegatevi con noi per scoprire la versione definitiva della DesertX 2026 nella Ducati World Première.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/02/2026
