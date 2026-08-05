Novità moto

Ducati spinge sull'innovazione e investe 122 milioni di euro (aiutata dallo Stato)

Avatar di Danilo Chissalé,

4 ore fa - Autorizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'Accordo di Sviluppo

Il programma prevede l'investimento da parte di Ducati di 99 milioni, il Ministero contribuirà con 33 a fondo perduto
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Il rapporto tra Ducati e le istituzioni del nostro paese si sta rafforzando sempre più nell'ultimo periodo. Uno scambio diplomatico fitto, che ha contribuito al raggiungimento di un obiettivo importante come il via libera del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al piano d'investimento denominato ''Ducati Raise the Bar''. Ecco di cosa si tratta.

Ducati spinge, il ''boost'' arriva dallo Stato

Ducati e il Made in Italy sono un fiore all'occhiello per il Ministro Urso

Il programma industriale, prevede un importante piano di investimento tecnologico e industriale da parte della Casa di Borgo Panigale, con focus sullo sviluppo di competenze specializzate. Al centro del progetto vi sono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un valore superiore a 99 milioni di euro, finalizzate ad ampliare la gamma prodotti attraverso l'introduzione di tecnologie innovative e sostenibili e a favorire l'evoluzione dei processi produttivi.

L'iniziativa beneficerà del sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso agevolazioni a fondo perduto pari a 33,5 milioni di euro, destinate alle attività di ricerca e sviluppo.

VEDI ANCHE
Come saranno le Ducati di domani? IED reinterpreta Panigale e Multistrada
MXGP, Romain Febvre firma con Ducati: correrà nel team ufficiale fino al 2028
Ducati punta sul campione del mondo: Romain Febvre firma per il 2027 e il 2028
Lecuona rinnova con Ducati, il futuro di Bulega resta un rebus
Lecuona rinnova con Ducati fino al 2028: ora l'attesa è tutta per il futuro di Bulega

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Danilo Chissalé
Danilo Chissalé
Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.

Gli articoli di Danilo

Logo Ducati
Ducati
Vedi anche