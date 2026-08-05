Ducati spinge sull'innovazione e investe 122 milioni di euro (aiutata dallo Stato)

Il rapporto tra Ducati e le istituzioni del nostro paese si sta rafforzando sempre più nell'ultimo periodo. Uno scambio diplomatico fitto, che ha contribuito al raggiungimento di un obiettivo importante come il via libera del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al piano d'investimento denominato ''Ducati Raise the Bar''. Ecco di cosa si tratta.
Ducati spinge, il ''boost'' arriva dallo Stato
Ducati e il Made in Italy sono un fiore all'occhiello per il Ministro Urso
Il programma industriale, prevede un importante piano di investimento tecnologico e industriale da parte della Casa di Borgo Panigale, con focus sullo sviluppo di competenze specializzate. Al centro del progetto vi sono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un valore superiore a 99 milioni di euro, finalizzate ad ampliare la gamma prodotti attraverso l'introduzione di tecnologie innovative e sostenibili e a favorire l'evoluzione dei processi produttivi.
L'iniziativa beneficerà del sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso agevolazioni a fondo perduto pari a 33,5 milioni di euro, destinate alle attività di ricerca e sviluppo.
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Un talento naturale, nel senso che si è ritrovato a seguire la sezione Moto dopo aver svolto in passato ogni mestiere immaginabile, tranne quello di web editor. Ad aiutarlo, un amore smisurato per tutto ciò che gira attorno alle due ruote, oltre a una contagiosa simpatia e a una professionalità esemplare, che in breve tempo hanno contribuito a fare di Danilo un personaggio amato da colleghi e appassionati. Presto o tardi, il volume della musica che ascolta in cuffia mentre scrive le sue prove ne farà un centauro sordo più di uno scarico privo di Db killer.