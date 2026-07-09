Lego porta la Ducati Desmo450 MX nei negozi: 457 pezzi per gli amanti dell'off-road

Lego continua a proporre riproduzioni dettagliate di modelli di auto e moto, conquistando gli appassionati dei motori, non solo i più piccoli. Per gli amanti dell'off-road c'è un'interessane novità perché la nuova Ducati Desmo450 MX arriverà molto presto nei negozi di giocattoli sotto forma di un nuovo set Lego Technic.

Ducati Desmo450 MX LEGO

Oltre 400 pezzi per divertirsi

Il kit è composto da 457 pezzi ed è pensato per i giovani dai 10 anni in su, anche se sospettiamo che pure i loro papà si divertiranno molto. Il set include uno sterzo funzionante, sospensioni anteriori e posteriori e un motore monocilindrico azionato da una catena collegata alla ruota posteriore. Quindi, non è solamente una riproduzione estetica della Desmo450 MX perché ci sono alcuni elementi meccanici funzionanti. In altre parole, tutti gli elementi che ci si aspetterebbe da un modello di moto realizzato da Lego Technic, dove una riproduzione fedele dei modelli originali è fondamentale.

Ducati Desmo450 MX LEGO

Sebbene Lego abbia già collaborato con Ducati su modelli come la Panigale V4 R, la Desmo450 MX è arrivata nelle concessionarie solo di recente e si tratta della prima moto da motocross di serie di Ducati. Spinta dal suo motore monocilindrico desmodromico, la moto reale eroga 63,5 CV.

Prezzo

Il set Lego Technic Ducati Desmo450 MX Factory Motorcycle (n. 42238) sarà in vendita dal primo agosto al prezzo 49,99 euro. Con questo kit Lego, possiamo quindi mettere sullo scaffale di casa una delle moto da cross più interessanti degli ultimi tempi. Per i collezionisti e gli appassionati, un'idea regalo molto interessante.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026