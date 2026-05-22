BMW e Lego insieme per una speciale M3 E30 di mattoncini colorati

La storica casa dei mattoncini Lego (guarda la homepage di Lego) amplia la sua collezione dedicata alle auto sportive con una nuova riproduzione della leggendaria BMW M3 E30.

La BMW sportiva entra nel mondo Lego

A quarant’anni dal debutto del modello originale, la casa danese porterà l’icona tedesca nella linea Lego Speed Champions, già arricchita da vetture come la BMW M4 GT3 e la BMW M Hybrid V8 LMDh. Per sviluppare il progetto, i designer Lego hanno lavorato insieme a un team di progettisti BMW presso la sede tedesca del marchio.

BMW M3 E30 Lego: i progettisti della casa dei mattoncini al lavoro sul progetto

Dettagli fedeli e livrea speciale

L’obiettivo dei designer è stato quello di ricreare nei minimi dettagli l’estetica della E30 utilizzando i classici mattoncini colorati. Tra gli elementi più particolari ci sarà la calandra a doppio rene, ottenuta con piccoli componenti dedicati. Per il progetto è stata inoltre sviluppata una livrea esclusiva, mostrata anche su una vettura a grandezza naturale, caratterizzata dai colori storici del reparto Motorsport e dal numero 40 sulle portiere.

“La livrea abbraccia visivamente la struttura a blocchi stratificati tipica dei LEGO, richiamando al contempo le livree da corsa BMW M Motorsport del passato e del presente con un audace schema diagonale che attraversa l'intera vettura”, ha osservato Michael Scully, responsabile del design di BMW M. “A completare il design ad alto contrasto, il grande numero 40 impresso sul cofano celebra un importante anniversario della M3 di serie con un linguaggio grafico che trae ancora una volta ispirazione dall'estetica geometrica dei LEGO”, le altre parole del manager.

BMW M3 E30 Lego: un prototipo del modellino ancora bianco, che uscirà ad agosto

Disponibilità e prezzo

Il nuovo set sarà disponibile dal 1° agosto attraverso i canali ufficiali e i rivenditori autorizzati. Il prezzo annunciato per il mercato europeo sarà di 27,99 euro.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/05/2026