Due Bugatti Chiron nel video di un botto molto costoso

Due Bugatti Chiron entrano nel deserto a Tangeri... sembra l'inizio di una barzelletta, ci manca solo il barista, che tuttavia, a guardare il video dell'accaduto, potrebbe pure aver avuto un ruolo nella vicenda. Fatto sta che, come mostra il filmato ripreso in Marocco, due hypercar della casa di Molsheim hanno subito danni dopo essersi scontrate mentre cercavano di sorpassare un camion durante un raduno automobilistico. Guarda la clip qui sotto che mostra l'accaduto.

GUARDA DOVE VAI L'incidente sarebbe avvenuto durante il Morocco Grand Tour 2024, un evento organizzato da Bugatti a cui partecipavano 15 clienti, tre dei quali (e forse addirittura quattro) sono presenti nel video. Non è una gara a tempo, è più una sorta di giro turistico. Le cose filano lisce finché tre Chiron che sorpassano un autobus rientrano nella loro corsia, accodandosi dietro un camion. Ma quando la seconda auto in fila inizia a sorpassare il camion e la Bugatti che la precede, la frittata è in agguato. Succede che la prima auto si sposta anch'essa a sinistra per sorpassare, senza guardare prima negli specchietti...

LA CRONACA DELL'ACCADUTO Boom! Le due auto collidono. Quella che per prima aveva iniziato il sorpasso sbanda, gira di 90 gradi verso destra colpendo il camion con il muso, per poi finire fuori strada dalla parte opposta. L'incolpevole camion perde il controllo ed esce di strada a destra, ribaltandosi. Non si sa l'entità delle ferite, ma pare che il conducente del camion ne abbia riportate durante l'incidente. Il sito locale di informazione Tanjaoui.ma mostra le foto delle auto incidentate, spiegando che il fattaccio è avvenuto tra Tangeri e Tetouan, nella parte settentrionale del Marocco. Tutto questo vi sembra surreale? Un po' lo è, visto che dei banali sensori per il monitoraggio dell'angolo cieco avrebbero forse potuto prevenirlo. Ma le costosissime Chiron ne sono sprovviste.

Fonte: Litsuit

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/10/2024