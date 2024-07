La Bugatti lascia il distributore portandosi via la pompa. Il video da TikTok

Anche se non è un'auto elettrica, una Bugatti Chiron ci mette un bel po' a fare il pieno. Questo perché il suo serbatoio di carburante contiene fino a 100 litri di benzina e le pompe dei distributori erogano in genere 35 litri al minuto: nei tre minuti necessari per fare il pieno, uno abìtuato a viaggiare a oltre 400 km/h può anche distrarsi come ha fatto il proprietario di questa Chiron Pur Sport (leggi qui tutto quello che c'è da sapere al riguardo), che è ripartito senza estrarre la manichetta e portandosi via ''tutto il distributore''. L'errore non è sfuggito alle telecamere di sorveglianza, che hanno trasformato la disattenzione in un video divenuto virale su TikTok: lo potete guardare qui sotto.

IL DANNO IN CIFRE Teatro del buffo episodio, fortunatamente conclusosi senza conseguenze gravi, una stazione Shell a Costa Mesa, in California. Dopo essersi fermato per fare rifornimento al suo bolide da 3,6 milioni di euro, l'autista è entrato nel negozio prima di tornare alla hypercar da 8,0 litri, 16 cilindri e 1.500 CV, allontanandosi poi senza scollegare il tubo dal bocchettone e strappandolo quindi dal distributore: lentamente ma inesorabilmente. Accortosi del misfatto, il cliente si è fermato subito: ''Ha aspettato ed è stato così gentile da pagare i danni, quindi tutto è tutto chiarito'', ha detto il proprietario della stazione. L'addebito è stato di appena 200 dollari, pari a 185 euro scarsi: qualcosa meno di quanto una Chiron paga il pieno in Italia. Non si sa se la Bugatti in edizione limitata - soli 60 gli esemplari prodotti, ricordiamo - sia rimasta danneggiata nell'episodio. E riparare un eventuale danno alla carrozzeria, per quanto piccolo, quello sì che costa!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/07/2024