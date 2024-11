Perché scegliere? Lego e i nuovi set di tutte (tutte!) le monoposto F1

Per la prima volta, la gamma Speed Champions prende dentro tutti e 10 i team. E per i più piccini, i set Duplo Town e Lego City F1

Il bello (e in fondo, mica è una sorpresa) è che le differenze non si limitano alla livrea. Ognuna delle 10 monoposto in miniatura è una riproduzione in scala piuttosto fedele alla corrispondente monoposto dentro la quale si ''sdraiano'' i vari Verstappen, Norris e Leclerc, nelle gare a grandezza naturale. Anno nuovo in vista, nuove macchinine Lego presto in vendita. E ora hai davvero l'imbarazzo della scelta. Lego rinnova la partnership con la Formula Uno e svela qualcosa come 18 nuovi set tematici. La novità assoluta è che a catalogo entrano tutte e quante e 10 le scuderie F1. In formato Speed ​​Champions, per i costruttori più pazienti, ma anche Lego City e Duplo, per i più piccini. Slurp.

Non solo Lego Speed Champions: dal 2025 i set di tutti i team Formula 1

LE MAGNIFICHE 10 Top di gamma della collezione 2025 è senza dubbio l'offerta Lego Speed ​​Champions declinata per ciascuno dei 10 team 2024 di Formula 1, da Ferrari a Red Bull, da McLaren ad Alpine, passando per Williams, Aston Martin, Mercedes-AMG Petronas e via discorrendo. Set da 242 a 275 pezzi cadauno, al prezzo cadauno di 26,99 euro. Pre-ordini già aperti il 21 novembre 2024 in determinati mercati (Italia inclusa), vendite in negozio a partire dal 1° marzo 2025. Sfoglia la gallery e cedi alla tentazione.

Set Lego Speed Champions F1 2025: da 26,99 euro

MONDO PICCOLO F1 Se una volta che tu avessi speso 270 euro per schierare tutte le vetture in griglia di partenza, non fossi ancora contento, puoi iniziare a passare in rassegna i set Lego City F1 e ricreare numerosi ambienti da Gran Premio come il paddock, il pit stop, i box, la starting grid. Prezzi da 19,99 euro a salire, vendite dal 1° gennaio 2025.

Micro pit stop con Lego City F1

CHI BEN COMINCIA Per i fan in erba, infine, tutti quanti i 10 team della stagione 2024 trovano corrispondenza anche nei nuovi set Lego Duplo Town: le auto, ma anche set extra che consentono personalizzazione e sperimentazione personali. Da 44,99 euro, sempre dal 1° gennaio 2025. Senza dimenticare la gamma Lego Collectibles di modelli F1 in miniatura da soli 29 pezzi, nonché le auto da esposizione F1 e F1 Academy. Prezzi da 3,99 euro, disponibilità (occhio) dal 1° maggio 2025.

Set Lego Duplo Town F1 da 44,99 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/11/2024