Con Mercedes Classe G Lego Technic sogni l'off-road, ma in scala ridotta

Con i mattoncini Lego si può costruire di tutto, alzi la mano chi non ha mai giocato con i magici blocchetti di plastica colorata. E ormai da diversi anni l’azienda danese si è specializzata in scatole di montaggio per creare i più diversi soggetti, comprese le automobili. Oggi debutta un nuovo progetto, che si aggiunge alle numerose proposte già in vendita. Si tratta della Mercedes Classe G che allarga la gamma dei set di SUV e off-road. Il kit della Serie Technic è composto da 2.891 pezzi e celebra il 45° anniversario del mitico fuoristrada tedesco. Ciò significa che non è un modello particolarmente dettagliato dal punto di vista del design, ma è incentrato sulla funzionalità.

Mercedes Classe G Lego Technic: un nuovo set con 2.891 mattoncini a 249,99 euroGRANDE CURA NEI DETTAGLI TECNICI Detto questo, il modellino di mattoncini è inequivocabilmente una Classe G, in quanto sfoggia un design muscoloso e squadrato, proprio come l’originale. Oltre alla carrozzeria spigolosa, ci sono parafanghi sporgenti, paraurti robusti e una ruota di scorta sul portellone posteriore. Sono tutti elementi abbinati a una scala e un portapacchi sul tetto. Lego sottolinea che le portiere, il cofano e il portellone sono funzionali, come sempre succede sui suoi modelli in scala. A proposito, la Classe G monta un sei cilindri in linea ''funzionante'' e un cambio con rapporti inseribili, folle e retromarcia, il tutto combinato a due differenziali bloccabili e un sistema di sterzo funzionante.

Mercedes Classe G Lego Technic: una riproduzione fedele con meccanica funzionantePREZZO DA APPASSIONATI, MA SI PUO SCENDERE… Il set costa 249,99 euro, come da sito ufficiale Lego, e il CEO di Mercedes Ola Kaellenius ha recentemente confermato che il modello è disponibile in tutto il mondo. Il SUV tedesco fatto di mattoncini misura 43 cm di lunghezza, 20 cm di larghezza e 22 cm di altezza. Se volete avvicinarvi al mondo delle costruzioni dell’azienda danese, ma questo kit è un po’ fuori budget, Lego offre un set Speed ​​Champions composto da 808 pezzi che include un G63 AMG e una SL63 AMG. Costa 44,99 euro ed è più adatto ai bambini. Tuttavia, il G63 AMG è molto più piccolo in confronto, poiché misura appena 18 cm di lunghezza.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/08/2024