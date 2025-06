Aston Martin Valkyrie Lego Technic, un sogno fatto a (707) pezzi

Buone notizie, Aston Martin Valkyrie non è più soltanto un'hypercar a tiratura limitata. A te, che avevi preso il numero alla cassa, ma sei stato rimbalzato causa un precoce sold out, la buona sorte (leggi: Lego Technic) ti riserva una seconda chance.

Certo, devi accontentarti di un'Aston Valkyrie in scala. E in plastica, anziché in carbonio. C'è di buono che costa un po' meno, rispetto agli oltre 3 milioni di euro dell'originale. E in fondo, il motore funziona.

Aston Martin Valkyrie Lego Technic (foto: Lego.com)

L'Aston Martin per tutti: il prezzo

Dopo una prima serie - andata esaurita in un amen - di 275 esemplari, suddivisi tra Coupé (150 unità), Spider (85) e la pistaiola AMR Pro (40), la ristampa in miniatura di Valkyrie è già ordinabile sul sito Lego a un prezzo di 60 euro, con lo sconto di un centesimo (59,99 euro suona meglio).

Scartando la confezione, si rovesciano sul pavimento 707 pezzi. Un numero che non sembra casuale, visto che coincide col suffisso della release più recente del SUV Aston Martin.

Aston Martin Valkyrie Lego Technic: 707 pezzi (foto: Lego.com)

Omaggi a DBX 707 a parte, la Valkyrie in mattoncini non è fatta per prendere polvere in salotto. È un piccolo esame di ingegneria meccanica che esprime le sue qualità anche in movimento.

Lego Valkyrie, ecco perché è speciale

Rivestita di vernice Podium Green completa di dettagli verde lime proprio come il veicolo a grandezza naturale, questa micro super Aston Martin replica dettagli di design piuttosto raffinati:

l'ampio diffusore posteriore;

i tunnel aerodinamici che si estendono dalla parte anteriore fino dietro il retrotreno;

le portiere ad ali di gabbiano ;

; i cerchi racing monodado.



Valkyrie Lego è fedele alla ''sorellona'' (foto: Lego.com)

Le porte non sono l'unico elemento funzionale del modello. Lego Technic Valkyrie include anche un volante che muove effettivamente le ruote e una replica del motore Cosworth V12 aspirato da 6,5 ​​litri con pistoni mobili.

I pistoni del V12 ''stantuffano'' (foto: Lego.com)

Valkyrie per gioco

Lego non è l'unica che ha aggiunto una Valkyrie alla sua collezione: l'hypercar ibrida di Gaydon si schiera sulla griglia di partenza anche di Asphalt Legends Unite, videogioco disponibile per Android, iOS, Windows, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

(Sì, ma questa puoi toccarla e manovrarla senza il filtro di un display).

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 04/06/2025