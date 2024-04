DBX707, l'Aston Super SUV ora è ancor più veloce (senza toccare il V8)

Si è affermata come il SUV supersportivo per antonomasia, ha vinto la scommessa di ripetere lo stesso feeling Aston su un modello che con la storia del marchio aveva, all'apparenza, ben poco a che fare. Se DBX conquista, la variante scalmanata DBX707 incanta. Ora, il tentativo di spingersi ancora un po' più in là. Nel look, così come in chiave performance. L'aggiornamento 2024 risparmia il motore ma ottiene comunque un upgrade prestazionale. Oltre a interni ancor più emozionanti. Sotto, una mini video preview.

CODICE ASTON Il formidabile pacchetto hardware per il quale Aston Martin DBX707 è famosa - e dal quale prende ispirazione per il nome stesso - rimane dunque intatto. Sotto il cofano si nasconde sempre il mitologico V8 biturbo di 4,0 litri di origine Mercedes-AMG da 707 CV e 900 Nm, azionato da cambio automatico a 9 rapporti con frizione a bagno d'olio. Abbinata a un sofisticato sistema di trazione integrale in grado di inviare, su richiesta, fino al 100% della coppia all'asse posteriore, DBX707 è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 310 km/h. Di serie, cerchi da 22 pollici con una scelta di cerchi in lega fusi o forgiati da 23 pollici disponibili come optional. Potenza frenante affidata a dischi anteriori da 420 mm e posteriori in carbonio ceramico da 390 mm. Scusate se è poco.

DBX707, il nonplusultra di un SUV high performance

AGGIORNAMENTO DISPONIBILE Quindi niente interventi a gruppo motore-trasmissione, in compenso gli ingegneri Aston hanno affinato la dinamica di DBX707 tramite una nuova taratura degli ammortizzatori elettronici e delle molle ad aria. Risultato: migliore risposta del telaio, maggiore precisione, maggiore fiducia uomo-macchina.

Perfezionata la dinamica di guida

HI-TECH SUV Aston sostiene che DBX707 è ora dotata di un nuovissimo “sistema di infotainment di nuova generazione”. Le dimensioni degli schermi rimangono in realtà le stesse: 12,3 pollici per il display conducente e 10,25 pollici per il touchscreen centrale, sotto il quale viene rimodellata la plancia, con nuove prese d'aria che sostituiscono i pulsanti fisici. Il volante è ora preso da nuova DB12, nuove anche le maniglie porte. Il sistema audio Aston Martin “Premium Audio” è infine ora di serie, integrato da un sistema Bowers e Wilkins come opzione.

I nuovi interni

MY FAVOURITE COLOUR Gli interni propongono una nuova selezione di materiali: rovere affumicato lucido, titanio lucido, legno di ziricote, nero pianoforte, impiallacciature in fibra di carbonio per i pannelli delle porte anteriori. Sono state aggiunte anche cinque nuove finiture di vernice; Nero Epsilon, Giallo Helios, Verde Sprint, Verde Malachite e Verde Aura, oltre alla verniciatura Podium Green di DBX707 AMR23 Edition.

Impianto audi (super) premium

COMING SOON Il prezzo di DBX707 parte oggi da 260.000 euro e spiccioli, ma si prevede un ritocco al rialzo. La produzione inizierà nel secondo trimestre del 2024, le prime consegne sono previste subito a seguire.

Aston Martin DBX707: per pochi

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/04/2024