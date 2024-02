Aston Martin Vantage GT4: dalle corse alla strada il passo sarebbe molto breve

Aston Martin completa la gamma racing della nuova coupé Vantage facendo debuttare la GT4. Il nuovo modello, sviluppato dalla divisione Aston Martin Racing (AMR), è una versione aggiornata con miglioramenti nel raffreddamento e nell'aerodinamica insieme a una configurazione del telaio rivista. Secondo i regolamenti della classe GT4, l'auto da corsa condivide l'80% dell'''architettura strutturale e meccanica'' con il modello di serie.

Aston Martin Vantage GT4: debutta la versione racing aggiornata della coupé ingleseAERODINAMICA OTTIMIZZATA Il pacchetto aerodinamico più aggressivo rispetto al modello standard combina un'ala posteriore fissa con uno splitter anteriore decisamente più pronunciato e, secondo quanto dichiarato, questi due componenti offrono più carico aerodinamico, ma meno resistenza all’aria rispetto alla Vantage GT4 uscente. L'unico altro componente della carrozzeria che non è condiviso con la Vantage normale è il cofano ventilato, realizzato con un composito di fibra di lino naturale sostenibile irrigidito tramite un materiale centrale in sughero. Infine, una presa d’aria frontale più grande permette di far respirare meglio il motore e i condotti dei freni ottimizzati migliorano il raffreddamento.

Aston Martin Vantage GT4: motore V8 sovralimentato con 476 CV di potenzaAUTOTELAIO ADATTATO PER LE GARE All'interno, sul telaio in alluminio incollato è montato un roll-bar personalizzato. Il cruscotto e la console centrale sono stati sostituiti da doppi display, rivestimento in fibra di carbonio dalla plancia ai pannelli porta e una serie di interruttori dedicati ai servizi di bordo speciali per le gare. Possiamo vedere anche il sedile a guscio della Racetech e il volante in stile F1. Gli aggiornamenti del telaio si concentrano sugli ammortizzatori KW multi regolabili, insieme ad alcune modifiche consentite sui collegamenti delle sospensioni, che consentono un camber più aggressivo. Infine, il modello monta un nuovo set di ruote in alluminio forgiato da 18 pollici che hanno un diametro significativamente più piccolo rispetto a quelle da 21 pollici della Vantage stradale, come imposto dai regolamenti GT4.

Aston Martin Vantage GT4: l'abitacolo racing con sedile Racetech e volante in stile F1IL MOTORE È MENO POTENTE DELL’ORIGINALE Sotto il cofano si trova il familiare V8 biturbo da 4,0 litri di origine AMG della Vantage, anche se con una ECU ottimizzata da Bosch Motorsport. La potenza può essere regolata ma nella versione base è stata ridotta a 476 CV e 640 Nm. La versione stradale del 2025 eroga quasi 200 CV e 160 Nm in più, cioè 665 CV e 800 Nm di coppia. Allo stesso modo, il cambio automatico a otto velocità ha ricevuto un nuovo software da ZF e AMR, trasformandolo di fatto in un cambio con paddle-shift a sei velocità. Oltre all'omissione delle ultime due marce, l'impostazione racing prevede anche la soppressione della funzione automatica. L'Aston Martin Vantage GT4 ha debuttato in gara alla 24 Ore di Daytona il mese scorso insieme alla Vantage GT3. La Casa britannica prevede di costruire più di 40 esemplari durante la stagione 2024 e ha già consegnato diverse unità ai team dei clienti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/02/2024