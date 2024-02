Nuova Aston Martin Vantage, garantisce Alonso. Il video "spacca"

Ecco la risposta a chi considerava i tempi delle supercar a combustione interna ormai finiti. Niente ibrido, not yet: né l'ibrido plug-in di cui rumoreggiavano i (mal) beninformati, né un ibrido soft. Nuova Aston Martin Vantage 2024 rimane aggrappata al suo V8 turbo e solo a quello. Più potenza, performance migliori, un nuovo look, il gioco è fatto e il fascino ad alto tasso di ottani resta intatto. Il video con Fernando Alonso è un piccolo capolavoro (sfoglia anche la fotogallery).

IL MOTORE Aston Martin descrive l'upgrade 2024 come “la Vantage più incentrata sul pilota e più veloce nei 74 anni di storia del celebre nome”. Un rapido sguardo alla scheda tecnica per scoprire che Aston dice il vero. Completamente aggiornato, il V8 biturbo da 4,0 litri eroga ora 665 CV e 800 Nm, per un enorme guadagno di +155 CV di potenza e di 115 Nm di coppia rispetto alla versione precedente. E pazienza se Vantage V12 è morta e sepolta. Torniamo al V8: gli ingegneri sono riusciti ad aumentare la potenza grazie alle modifiche ai profili delle camme del V8, alle ottimizzazioni dei rapporti di compressione, al montaggio di turbocompressori più grandi e a un migliore sistema di raffreddamento. Abbinato all'8 cilindri, sempre un familiare cambio automatico ZF a 8 rapporti, che guida le ruote posteriori e consente all'auto di stampare uno 0-100 km/h in 3,4 secondi, oltre a raggiungere una velocità massima di 325 km/h. Ad aiutare l'auto in accelerazione intervengono anche nuove logiche di launch control e un sistema di controllo della trazione regolabile.

Nuova Aston Martin Vantage: 665 CV divisi per 8 (cilindri)

IL TELAIO La traversa della carrozzeria anteriore è stata riprogettata e riposizionata, mentre le sospensioni posteriori offrono maggiore resistenza laterale. Abbinati a un raffinato sistema di servosterzo elettronico, nuovi ammortizzatori adattivi intelligenti forniscono infine, per dirla con Aston, ''una sensazione intrinsecamente sportiva, lasciando spazio per introdurre un controllo progressivo della carrozzeria”. Altri ''trucchi'' elettronici, ne abbiamo? Sì, tipo un avanzato sistema di controllo della dinamica del veicolo e un differenziale posteriore elettronico che funziona insieme a un ESP aggiornato. Vantage 2024 viene equipaggiata di serie con ruote forgiate da 21 pollici avvolte in pneumatici Michelin Pilot Sport 5 S di misura 275/35 all'anteriore e 325/30 al posteriore. Anche i dischi freno in ghisa sono di serie, mentre i freni in carboceramica sono un optional e non solo migliorano le prestazioni, ma fanno anche risparmiare 27 kg di peso non sospeso.

Più motore, ma anche numerosi interventi al telaio

IL DESIGN Visivamente, le modifiche più evidenti interessano l'anteriore. Aston ha aumentato leB e montato fari Matrix LED non dissimili da quelli della DB12. Nuova Vantage sfoggia anche un paraurti posteriore più ampio, terminali di scarico più grandi e, oltre alle opzioni di verniciatura standard, può essere ordinata con una di tre livree speciali. Il nuovo modello segue le orme della DB12 anche all'interno: il cruscotto è stato revisionato e include un nuovo sistema di infotainment da 10,25 pollici, completato da numerosi pulsanti e interruttori fisici. Un sistema audio da 11 altoparlanti e 390 watt viene fornito di serie, mentre un sistema da 15 altoparlanti e 1.170 watt di Bowers & Wilkins è una concertistica opzione.

Aston Martin Vantage 2024, i nuovi interni

IL LANCIO Aston Martin avvierà la produzione di nuova Vantage entro il primo trimestre 2024, prima di iniziare le consegne nel secondo trimestre 2024. Prezzi non ancora noti: la precedente parte da circa 162.000 euro e, visti gli interventi, non meravigliamoci di una soglia di partenza superiore di una decina di migliaia di euro circa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/02/2024