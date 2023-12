Vuoi un'Aston Martin per divertirti sull'acqua? Guarda la Vantage "autoscafo" (video)

Per decenni, i costruttori si sono dedicati non solo alla costruzione di nuove automobili, ma qualche volta hanno pensato di diversificare la loro produzione, per esempio sondando il terreno nel mondo dei veicoli anfibi . Oggettivamente, il successo è sempre stato piuttosto scarso , ma un'azienda brasiliana sta facendo scalpore con quella che potrebbe essere una delle soluzioni più intriganti che abbiamo mai incontrato. Per esempio, la brasiliana Seacar ha realizzato Vehigh e Maestry , due creazioni che non hanno per niente paura dell'acqua, anzi, è il loro ambiente naturale . Guardate il video e capite di cosa sono capaci

VERI MOTOSCAFI CAMUFFATI DA SUPERCAR A differenza dei veicoli anfibi che ogni tanto vediamo sui canali media e social, i modelli Seacar progettati per ospitare due persone , sono in realtà dei motoscafi abilmente mimetizzati da automobili . Ciò che cattura immediatamente l'attenzione sulle imbarcazioni lunghe tredici piedi (circa quattro metri) è che assomigliano molto all'Aston Martin Vantage , e questo dettaglio non è certamente una cosa negativa, tutt'altro. Infatti, a differenza degli anfibi che abbiamo visto nel corso degli anni e che spesso appaiono con un design non convenzionale , talvolta anche poco riuscito, poiché devono funzionare sia sulla terra sia sull'acqua, i modelli Seacar non soffrono della tipica crisi d'identità.

Seacar Vehigh e Maestry: il motoscafo che sembra una Aston Martin VantageVANTAGE DIVERTENTE DA PILOTARE SULL'ACQUA Non è solo la forma generale a ricordare la Vantage; i due “motoscafauto” presentano anche la tipica sagoma della calandra Aston Martin e condividono discussioni molto simili. Entrambi hanno struttura di tipo cabriolet con una trave longitudinale che corre fra le teste del conducente e del passeggero, protettivo per una maggiore robustezza complessiva . L'influenza dell'Aston Martin si trasmette anche nella parte posteriore ei copriruota danno l'impressione che questi due motoscafi siano dotati di eleganti cerchi in lega più adatti alle sgroppate su strada che fra le onde. Anche se le specifiche tecniche dettagliate dei due modelli sono limitate e non si fa menzione del propulsore, Seacar dichiara che possono raggiungere velocità fino a 96 km/h sull'acqua e sembrano sicuramente divertenti.

Seacar Vehigh e Maestry: gli interni sono per due persone e ben rifinitiABITACOLO SPECIALE Il design degli interni si ispira chiaramente alle tendenze del design automobilistico . In particolare, c'è un volante a cloche ispirato a Tesla posizionato di fronte al conducente, accompagnato da un quadro strumenti digitali compatto. Inoltre, l'interno presenta un tunnel di trasmissione di tipo automobilistico e una console centrale dotata di due porta bicchieri di dimensioni generose. ''Si tratta di un nuovo concetto nautico ideale per coloro che amano le esperienze sull'acqua e l'adrenalina'' , ha affermato l'amministratore delegato di Seacar Alan Goes descrivendo i veicoli

PREZZO IMPORTANTE MA SI PUÒ NOLEGGIARE Sia il Seacar Vehigh che il Maestry possono essere ordinati, con prezzi a partire da 380.000 BRL , che equivalgono approssimativamente a 71.500 euro . L'azienda offre anche opzioni di noleggio , con prezzi che vanno da 500 BRL a persona (circa 92 euro ) per 25 minuti a 5.000 BRL (circa 4.500 euro ) per due persone per un noleggio di cinque ore.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/12/2023