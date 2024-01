Nuova Aston Martin Vantage Hybrid, reveal alle porte. Prima foto

Lo abbiamo capito, il futuro dell'auto (almeno, così sembra) sarà elettrico. Di conseguenza, quello che stiamo vivendo è un lento ma inesorabile saluto al motore a combustione interna (anche se non tutti i Costruttori ci credono: leggete, a proposito, di Toyota...). Ok, però - lasciatecelo dire - a noi i pistoni e le bielle piacciono ancora parecchio. E leggere che la nuova Aston Martin Vantage (vedi, in copertina, foto teaser) manterrà un bel motorone meccanico sotto il cofano è una di quelle notizie che scaldano il cuore. Anche se ci sarà...l'aiutino. Sì, perché è molto probabile che ai possenti 8 cilindri sia affiancata una o più unità elettriche, ad andare a formare quel plug-in ad alte prestazioni di cui parlava Stroll un anno fa circa (leggi qui), annuanciando una strategia che prevede per il 2024 l'elettrificazione totale della gamma.

Aston Martin Vantage: la prossima dirà addio al V12

SARÀ SOLO V8...IBRIDO L'immagine che ne anticipa l'arrivo mostra veramente poco del modello definitivo. Per il quale, però, non ci sarà da attendere a lungo: Aston Martin ha fissato il debutto il prossimo 12 febbario 2024. Non è un modello tutto nuovo, bensì un aggiornamento comunque importante, anche per il suo valore ''simbolico'' dato che - dopo l'addio al V12 con l'edizione speciale - questa sarà la prima Vantage a essere disponibile soltanto con un motore 4.0 litri V8 biturbo. La portata del cambiamento assume anche maggiore importanza se aggiungiamo che questa sarà la prima Aston ibrida plug-in prodotta in serie. Con quale potenza? Difficile dirlo ma, essendo il motore V8 prodotto da Mercedes-AMG, è lecito aspettarsi che l'unità di potenza sia mutuata da Stoccarda e si avvicini a quanto visto con la AMG GT Coupe4 63 S E-Performance (qui la nostra prova). E stiamo parlando di 800 CV per 1.000 Nm di coppia.

SFIDA LE REGINE La prossima Vantage dovrebbe avvicinarsi nello stile a nuova DB12, riprendendone il disegno dei fari anteriori e della mascherina. Anche al posteriore dovrebbe essere integrata la sagoma luminosa che si sviluppa per tutta la lunghezza del bagagliaio, donando un effetto molto scenografico. Il segmento è quello di ''regine'' come Porsche 911, nuova Mercedes AMG GT e Ferrari Roma (qui la nostra prova della versione spider). Rivali che, a differenze di Aston Martin Vantage, sono tutte orgogliosamente senza nessuna forma elettrificazione. Almeno, per ora.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 29/01/2024