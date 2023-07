Aston Martin DB12 Plug-in e compagnia: tempesta ibrida in arrivo

Tempi strani, questi, per chi ritornasse sul pianeta auto dopo anni sulla stazione spaziale. Tutti i Costruttori a fare a gara a chi abbandonerà per primo i propulsori termici. Costruttori di automobili di grande serie ma - in larga misura - pure i Costruttori di automobili di nicchia. Appuntare a calendario la propria roadmap di transizione dai motori a scoppio al full electric tocca ora ad Aston Martin, marchio che per il 2030 punta a buttarsi alle spalle una volta per tutte l'epoca dei motori a benzina, ma che fa tappa, prima, in territorio ibrido. Quartiere plug-in hybrid, per la precisione. E con quali modelli? Tutti. Quando? Presto. Come? Con l'aiuto da casa. In foto, un indizio...

Aston Martin e l'ibrido plug-in: chi riconosce questo motorone?

COLLEGARE IL CAVO Aston introdurrà versioni ibride plug-in di ciascuna delle sue auto a partire dal 2024 e lo farà utilizzando la tecnologia Mercedes-Benz. Primo modello PHEV del marchio di Gaydon sarà la supercar Valhalla a motore centrale, seguiranno le rispettive versioni alla spina dei modelli della gamma ''core''. Cioè Aston Martin Vantage, DB12, DBS e DBX. La conferma definitiva di una strategia già abbozzata negli anni precedenti giunge ora dal presidente Lawrence Stroll in persona, in occasione della relazione finanziaria sul primo semestre del 2023, un primo semestre redditizio. ''Il nostro viaggio di elettrificazione inizierà con Valhalla, la nostra prima supercar PHEV, ma abbiamo in programma - spiega Stroll - di espandere la nostra gamma PHEV ai nostri veicoli principali, che collegheranno il viaggio del cliente dai motori termici al 100% elettrico''.

Nuova Aston DB12, presto pure elettrificata

VEDI ANCHE

IBRIDO STELLARE Quindi sotto il cofano delle Aston Martin ibride plug-in presto su questi schermi pulserà un apparato cardiocircolatorio di origine Mercedes. Naturale immaginarsi che sarà il 4,0 litri V8 biturbo oggi utilizzato da Vantage, DBX e presto anche da DB12, unità a sua volta fornita dalla Stella, a funzionare come architrave di un sistema ibrido ricaricabile. Un sistema che si annuncia molto simile a quello che già equipaggia, per fare un paio di nomi, Mercedes-AMG GT 63 S E Performance e Mercedes-AMG S 63 E Performance. Oltre ad Aston Martin Valhalla, of course. Un sistema che, in associazione ad uno o più motori elettrici (a seconda della configurazione) sull'asse posteriore, sprigiona una potenza combinata di circa 800 cv e una coppia di oltre 1.000 Nm. Le batterie agli ioni di litio montate nel bagagliaio - da 13,1 kWh su AMG S 63 e da 6,1 kWh su AMG GT 63 - offrono un'autonomia solo elettrica rispettivamente di 33 km e 8 km: anche Aston utilizzerà taglie diverse per ciascuno dei suoi modelli, con l'unità più grande che ad esempio avrebbe senso su DBX, SUV orientato al lusso, e la batteria più piccola e leggera più a misura di una più sportiveggiante Vantage.

Aston Martin DBX PHEV a partire dal 2024?

TIMELINE Sostituta della DB11, nuova Aston Martin DB12 sarà in consegna entro fine 2023. Inizialmente equipaggiata di un V8 ''puro'' e successivamente in vendita pure in versione V8 PHEV. Le eredi di Vantage e DBS seguiranno entro i prossimi 15 mesi, conferma il management Aston: solo il V8 ibrido plug-in o anche V8-e-basta? Vada per l'ipotesi numero due, ma non è detto. Quanto a DBX, che per la cronaca, in Cina, è già disponibile con un motore 6 cilindri in linea mild-hybrid: per l'ibrido plug-in non si conosce alcuna data, tuttavia è probabile che l'elettrificazione ''pesante'' si imbarchi sul SUV in concidenza del restyling, nel 2024. Interessante sarà anche scoprire quali nomi assegnerà Aston Martin alle sue inedite ''semi-elettriche'': una ''e'' minuscola o una ''E'' maiuscola, di solito non manca mai.

Aston Martin: plug-in hybrid powered by Mercedes

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/07/2023