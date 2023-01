Aston DBS 770 Ultimate, il grido di dolore del V12 è da pelle d'oca

Entro la metà degli anni Venti, Aston inaugurerà una nuova era fatta di GT e di supercar (e SUV) ad alto tasso di elettrificazione. Gran turismo e convertibili a motore termico non se ne andranno, tuttavia, senza prima essersi esibite in un acuto melodrammatico. In coincidenza col 110° anniversario dalla fondazione della Casa, l'edizione speciale Aston Martin DBS 770 Ultimate celebra la carriera dell'Aston più potente della gamma: un design ancora più aggressivo, un telaio ancora più sportivo. Soprattutto, il 12 cilindri Aston più potente della storia. Solo 300 esemplari Coupé e 199 ''Volante'' cabriolet: tutte le 499 vetture sono già state vendute. Guardala in video e dalle l'ultimo saluto.

IL MOTORE Per DBS 770 Ultimate, Aston ha spremuto al massimo il V12 biturbo da 5,2 litri di DBS Superleggera e ne ha ricavato - appunto - un valore di 770 cv (anziché i 725 cv originali). Il risultato è dovuto sia all'aumento della pressione di sovralimentazione, sia all'ottimizzazione dei percorsi dell'aria e dell'accensione. Il cambio automatico ZF a otto rapporti di DBS standard, lo strumento cioè per fornire potenza alle sole ruote posteriori attraverso un differenziale meccanico a slittamento limitato, sopportava già il suo limite di coppia, invariato perciò a quota 900 Nm. Anche così, la trasmissione è stata comunque ricalibrata per cambi di marcia più rapidi.

IL TELAIO DBS 770 Ultimate raggiunge la stessa velocità massima di 340 km/h del modello di serie, del quale mutua anche la stessa configurazione dei freni in carboceramica, tuttavia gli ingegneri Aston non hanno resistito a non intervenire sul telaio. Agganciati alle nuove ruote da 21 pollici di ispirazione Valkyrie e avvolte in pneumatici Pirelli P Zero, gli ammortizzatori adattivi sono ora registrati per risposte più rapide, mentre una traversa anteriore rinforzata e il sottoscocca posteriore migliorano la rigidità torsionale del +3%. Per una migliore risposta dello sterzo, la rigidità laterale aumenta a sua volta del +25%.

VEDI ANCHE

GLI ESTERNI A distinguere la Ultimate da DBS Superleggera è pure il look: il trattamento include un nuovo splitter anteriore e prese d'aria esterne, insieme a finiture e feritoie in fibra di carbonio. Un diffusore posteriore rivisto mantiene l'equilibrio aerodinamico anteriore-posteriore della vettura. Infine, un profondo taglio a ferro di cavallo sul cofano motore consente al V12 una migliore respirazione.

GLI INTERNI Coerentemente con gli esterni più sportivi, anche l'abitacolo di 770 Ultimate è stato impreziosito di sedili avvolgenti in fibra di carbonio rivestiti in pelle e Alcantara, oltre a volante e leve del cambio in fibra di carbonio. Rifiniture in pelle a contrasto sono presenti ovunque. Non manca il logo DBS 770 Ultimate inciso al laser su bracciolo e battitacco. Come sempre, ulteriori personalizzazioni sono disponibili tramite la divisione Q di Aston Martin, che offre esclusivi pacchetti grafici, colori delle ruote, fibra di carbonio colorata e finiture in pelle.

SOLD OUT In tempo per i festeggiamenti dell'anniversario del marchio, le prime DBS 770 Ultimate arriveranno più avanti nel 2023. Insieme a un altro modello celebrativo a tiratura limitata, ancora senza nome. Il prezzo non viene specificato (comunque superiore di slancio ai 300 mila euro), ma più che una vera e propria informazione il prezzo sarebbe solo una piccola curiosità. Come detto, il portafoglio ordini è esaurito, fattene una ragione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/01/2023