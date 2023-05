Aston Martin DBX707 AMR23, una Formula 1 di SUV

Il podio di Fernando Alonso al Grand Prix inaugurale del Bahrain, il bis a Melbourne, il tris a Miami. Morale: Aston Martin al secondo posto provvisorio della graduatoria Costruttori del Mondiale di Formula 1. Una performance che merita di essere celebrata e manifestata anche sui prodotti di serie. Ecco allora DBX707 AMR23 Edition, due volte speciale: il V8 da 707 cv, una carrozzeria e un abitacolo che omaggiano la monoposto AMR23 dell'Aramco Cognizant Formula One Team. In fondo DBX, del Circus, è già un abituale attore co-protagonista, prestando servizio come Medical Car ufficiale.

Aston Martin DBX707 AMR23: tifosa sfegatata di Fernando Alonso

VERDE PODIO La simpatia che nutre per la squadra corse, DBX la esprime indossando una livrea dello stesso colore verde della monoposto guidata da Alonso e Stroll, per l'occasione nominato Podium Green, inoltre sfoggiando un esclusivo badge Q by Aston Martin sul parafango e armandosi di appariscenti pinze freno verniciate in Aston Martin Racing Green. A ricordare l'auto da competizione sono anche gli accenti lime sul bodykit in carbonio che differenzia DBX707 dalla DBX formato standard.

Verdi anche le pinze freno

ON BOARD La AMR23 Edition aggiunge cuciture a contrasto lime agli interni Inspire Sport Duotone Onyx Black / Eifel Green, impiallacciature in fibra di carbonio e satin scuro, logo AMR23 sui listelli sottoporta. Sotto il cofano, ovviamente, il 4,0 litri V8 biturbo nella sua forma migliore, ovvero con potenza di 707 cv e coppia di 900 Nm, specifica trasmissione a 9 rapporti con frizione multidisco in bagno d'olio e un personal best sullo 0-100 km/h in 3,3 secondi che ne fa uno dei SUV più veloci al mondo.

DBX707 AMR23, gli interni

MOOOLTO ESCLUSIVA Aston Martin comunica che gli ordini sono regolarmente aperti, senza tuttavia specificare né i volumi produttivi, né il listino prezzi. Considerato che DBX707 parte da 244.500 euro, vista l'iper-esclusività del prodotto azzardiamo una cifra in orbita 300.000 euro. Se non puoi comprarla, forse puoi toccarla: scommettiamo che nel paddock del Gran Premio di Imola del 21 maggio, tra gli ospiti con regolare accredito, ci sarà pure lei?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/05/2023